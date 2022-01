Le migliori mascherine chirurgiche o FFP2 per bambini (e dove trovarle)?

Le mascherine sono ormai parte integrante della nostra quotidianità da più di un anno, e ovviamente i bambini non sono esclusi dall’obbligo di indossarle, soprattutto adesso che, scongiurando la possibilità di tornare in Dad per favorire le lezioni in presenza, gli incontri con i compagni possono rappresentare un veicolo per la diffusione del Covid.

Anzi, le mascherine FFP2, per i bambini sopra i sei anni, sono obbligatorie per accedere in alcuni luoghi, esattamente come accade per gli adulti, come cinema, teatri e mezzi pubblici, mentre, seguendo le nuove linee guida del Ministero dell’Istruzione, gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado – vale a dire dalla scuola media alle scuole superiori – devono obbligatoriamente indossare una FFP2 nel caso in cui ci sia un positivo in classe, per almeno 10 giorni.

Rimane invariata la possibilità di non indossare la mascherina per i bimbi al di sotto dei sei anni.

Vale la pena sottolineare, come evidenziato in un servizio del tg satirico Striscia la notizia, che ufficialmente non esistono FFP2 per bambini, ma solo mascherina di taglia small; questo perché, essendo in origine prodotte come dispositivo di protezione per alcune categorie di lavoratori, la norma EN 149:2001 + A:2009 che ne regola le caratteristiche non prende in considerazione i più piccoli.

Le nuove regole da poco entrate in vigore hanno comunque messo i genitori nella condizione di dover cercare mascherine, siano esse chirurgiche o FFP2, per i bambini, e spesso trovarle non è così facile. Per questo, abbiamo fatto una piccola selezione delle migliori attualmente disponibili online.

1. Konbo Mascherine FFP2 Konbo Mascherine FFP2 Classiche mascherina FFP2, sigillate singolarmente, conformi alle specifiche europee EN149:2001+A1:2024 e nella confezione hanno anche 50 “ganci salva orecchie”. 49 € su Amazon Pro Sigillate singolarmente in conformità alle specifiche delle maschere europee EN149:2001+A1:2024

50 ganci salvaorecchie in omaggio Contro Nessuno

2. Mascherine chirurgiche per bambini Mascherine chirurgiche per bambini Con una confezione da 50 pezzi queste mascherina con grafica promettono di proteggere i bambini grazie anche al materiale ecologico con cui sono realizzate. Compra su Amazon Pro Confezione da 50 pezzi

Realizzato in materiale ecologico, resistente all'umidità, non tossico, non irritante, morbido e confortevole. Contro Nessuno

3. TBOC Mascherine FFP2 TBOC Mascherine FFP2 Queste mascherine per bambini hanno certificazione CE 0370, 5 strati, sono traspiranti, comode e facili da indossare. 19 € su Amazon Pro Certificato approvato CE 0370

5 strati, traspiranti, comode e facili da indossare. Contro L'elastico è piuttosto corto

4. Mascherine FFP2 Taglia Piccola Mascherine FFP2 Taglia Piccola Queste mascherine FFP2 hanno certificazione CE 1463 e garantiscono comfort e protezione ai più piccoli. 18 € su Amazon Pro Certificata CE 1463

Mascherina filtrante protettiva Contro Nessuno

5. PAIDE Maschera FFP2 Monouso PAIDE P Maschera FFP2 Monouso Le mascherina chirurgiche Paide sono monouso, le misure sono classiche, ovvero 10,5×14 centimetri, il produttore garantisce la certificazione europea e ognuna è sigillata singolarmente. Compra su Amazon Pro 5 strati, traspirante, comodo e facile da indossare.

Monouso Contro Nessuno