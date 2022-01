Bambini e mascherine: la Società Italiana di Pediatria sfata 5 falsi miti

Mascherine e bambini: la Società Italiana di Pediatria ha affrontato, sul suo sito ufficiale, la spinosa questione legata all’uso delle mascherine chirurgiche da parte dei più piccoli, andando a sfatare falsi miti e credenze.

Ormai sono passati già due anni da quando, per la prima volta, abbiamo sentito la parola Covid-19. Adesso, abbiamo imparato a conoscere i sintomi dell’infezione da Coronavirus e, soprattutto, abbiamo dovuto stravolgere le nostre vite e la nostra quotidianità per rimodellarle e adattarle alla situazione attuale.

A farne le spese sono stati soprattutto i bambini, costretti a limitare il contatto e i momenti di socialità con i loro coetanei. Per quanto riguarda l’uso delle mascherine per i bimbi dai 6 anni in su, la Sip ha spiegato che si sono diffusi sull’argomento tante false verità che non hanno nulla di scientifico.

Nello specifico, il dispositivo di protezione non è responsabile di alcalosi, ipossia, danni al sistema immunitario e alla flora batterica.

5 falsi miti su mascherine e bambini: cosa dice la Sip

La Sip sostiene che le false credenze sull’uso delle mascherine e i bambini, non hanno alcuna valenza scientifica. Vediamole nello specifico: