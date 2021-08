FIVET: chiariamo tutti gli aspetti della fecondazione in vitro con lo specialista

Conoscere la FIVET significa innanzitutto comprendere cosa può permettere di fare e cosa no; anche perché troppo spesso la procreazione medicalmente assistita viene considerata come la soluzione di tutti i mali o una formula magica ai problemi di infertilità di coppia e di difficoltà a ottenere una gravidanza.

La realtà è che dietro, da una parte, c’è un mondo di conoscenza medica e di lavoro professionale specialistico e dall’altra il desiderio e la sofferenza di coppie che non riescono a ottenere spontaneamente una gravidanza con tutte le conseguenze che un fallimento di questo tipo può provocare, sia dal punto di vista psicologico che economico.

Fare chiarezza significa innanzitutto offrire un supporto a chi intende avvicinarsi a questo mondo per permettergli di avere tutte le conoscenze necessarie per fare una scelta corretta e consapevole non solo per il raggiungimento del fine (la gravidanza) ma anche e soprattutto nella tutela della propria persona e identità. Per questo abbiamo intervistato il Dottor Raffaele Carputo che si occupa quotidianamente di casi di questo tipo e ci ha permesso di avere una visione completa su questo fenomeno.

Dottor Carputo, cos’è propriamente la FIVET?

La fecondazione in vitro con trasferimento dell’embrione, detta anche FIVET, è una tecnica che prevede la fecondazione degli ovociti con gli spermatozoi in laboratorio. Il fine è quello di ottenere degli embrioni al di fuori dal corpo della donna, laddove ci fossero dei fattori che impediscono il naturale processo di fecondazione nelle vie genitali femminili, e successivamente trasferire nella cavità uterina in seguito a un percorso di selezione, gli embrioni di buona qualità che si sono formati.

Come funziona la fecondazione in vitro vera e propria?

Nella fecondazione in vitro classica gli ovuli ottenuti in seguito alla stimolazione ovarica controllata della donna e attraverso un processo di aspirazione dei follicoli (o pick-up) vengono messi in contatto con gli spermatozoi in coltura. La fecondazione dell’ovocita da parte dello spermatozoo è quindi naturale, avviene da sola. Il giorno successivo il biologo verifica se la fecondazione è avvenuta o meno.

Cosa cambia, invece, con la ICSI?

Nella ICSI, invece, ogni ovulo viene iniettato con i migliori spermatozoi selezionati per mezzo dell’ago di uno strumento chiamato micromanipolatore; c’è quindi l’iniezione diretta dello spermatozoo all’interno dell’ovocita. In questo caso non si attende che lo spermatozoo vada a fecondare l’ovocita.

Dottor Carputo, per quali coppie è indicata la FIVET?

Le indicazioni della fecondazione in vitro sono: problematiche a carico delle tube sia di origine congenita, come le malformazioni, oppure di natura acquisita, come per esempio in conseguenza a gravidanze extrauterine, infiammazione della pelvi oppure in seguito ad aderenze secondarie a interventi chirurgici sulla pelvi. Queste pazienti hanno in genere una buona prognosi essendo la problematica di natura meccanica.

La seconda indicazione per cui ricorrere alla FIVET è quando c’è un’infertilità maschile di grado moderato, ossia quando il seminale è alterato ma non in maniera drammatica e comunque in tutti quei casi in cui un trattamento con degli integratori per l’uomo oppure una semplice inseminazione intrauterina non potrebbe risolvere la problematica. Altra indicazione frequente per cui ricorrere alla FIVET è l’endometriosi di grado severo (III o IV stadio) e quei casi in cui la chirurgia o le inseminazioni intrauterine non hanno dato un risultato oppure, ancora, quando c’è un’infertilità la cui causa non è conosciuta e trattamenti previ meno importanti non hanno dato luogo a esito positivo.