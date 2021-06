L’embrione è pronto per l’impianto? Abbiamo parlato di blastocisti con l'esperto

Nella coltura degli embrioni, per migliorarne le possibilità di successo, si parla spesso di blastocisti. Per conoscere cosa sono, quali caratteristiche hanno, come si formano e qual è il loro ruolo all’interno delle pratiche di fecondazione assistita, abbiamo intervistato il Dottor Raffaele Carputo, direttore clinico del centro PMA Criagyn – Clinica Ruggiero di Cava de’Tirreni (SA) che ci ha spiegato le fasi di formazione embrionale e le valutazioni che vengono eseguite prima del trasferimento in utero.

Dottor Carputo, cosa sono le blastocisti?

La blastocisti è uno stadio di evoluzione embrionaria caratterizzato da determinati parametri morfologici; gli embrioni che assumono tale conformazione in cinque o sei giorni di osservazione hanno ottime possibilità di dare luogo ad una gravidanza evolutiva, tanto in vivo che in vitro.

Parliamo quindi di una fase di sviluppo che è oggetto di attenzioni in laboratorio durante le pratiche di fecondazione assistita, ma che avviene normalmente anche in una fecondazione naturale?

Sì, anche in vivo, per quanto non ce ne si renda conto, si arriva a questo stadio embrionario che prende il nome di blastocisti.

Perché è importante lo stadio di blastocisti?

Che indicazioni dà un embrione che è riuscito a raggiungere questo stadio?

Un embrione coltivato in vitro che arriva allo stato di blastocisti dopo cinque o sei giorni di osservazione è un embrione che ha un’ottima prognosi di impiantarsi e di dar luogo a una gravidanza. A volte gli embrioni tardano uno o due giorni in più ad arrivare a questo stadio ossia al giorno 7-8 di osservazione, in questi casi però i risultati non sono brillanti, anzi tutt’altro.

Quali sono le caratteristiche delle blastocisti?

Come si distinguono le blastocisti?

Quali sono le fasi e i passaggi che portano lo zigote (la cellula uovo fecondata) a diventare una blastocisti?

Tanto che in vivo che in vitro il primo passaggio per dar luogo alla vita è l’unione di uno spermatozoo , che è il gamete maschile, con un ovocita , che è il gamete femminile. Quando questo avviene si verifica l’unione del materiale genetico maschile e femminile. Quando l’inseminazione degli ovuli avviene in vitro, quindi di forma artificiale, c’è una tempistica precisa nella quale il biologo va a valutare se effettivamente si è verificata la fecondazione.

Dottor Carputo, da cosa dipende che l’embrione possa non arrivare allo stadio di blastocisti? È una probabilità, qualcosa che può succedere, o ci sono delle cause ben precise?

Quali sono i tempi e le fasi che durante la fecondazione in vitro vengono monitorati?

Il trasferimento in utero avviene sempre quando gli embrioni raggiungono questo stadio?

Non sempre si trasferiscono gli embrioni nell’utero allo stadio di blastocisti, a volte viene fatto prima che raggiungano questo stadio. Questo però comporta che non sapremo mai se tale embrione arriva allo stadio di blastocisti; questo può portare a trasferire embrioni che non hanno la capacità di dar luogo a un bambino che nasce. Pertanto il trasferimento degli embrioni allo stato di blastocisti è il trasferimento di un embrione selezionato con una maggiore capacità di dar luogo a una gravidanza evolutiva .

Quali sono i vantaggi di attendere che l’embrione diventi blastocisti?

Questo tra l’altro è quello che avviene in natura perché gli embrioni in stadi precedenti a quelli delle blastocisti si trovano ancora nella tuba e non nell’utero. Inoltre quando si eseguono le tecniche di fecondazione assistita, normalmente c’è una piccola infiammazione dovuta all’intervento; più giorni passano e più la paziente si riprende dal trauma chirurgico dovuto all’estrazione degli ovuli o pick-up. Pertanto più l’utero riesce a riposare meglio è; se trasferiamo gli embrioni dopo cinque giorni e non dopo tre, l’utero sarà più riposato e meno contrattile e meno propenso ad espellere gli embrioni che vengono poi trasferiti.

Sono differenti i vantaggi di trasferire gli embrioni allo stato di blastocisti. Il primo, come abbiamo visto, è una migliore selezione degli embrioni. È poi stato osservato che trasferendo gli embrioni allo stato di blastocisti c’è una migliore sincronia tra la blastocisti stessa e l’endometrio. Bisogna considerare che l’utero è pronto ad interagire con le blastocisti, non con gli embrioni in stadi precedenti, tanto è vero che quando vengono trasferiti in stadi precedenti gli embrioni non aderiscono all’utero, ma lo faranno solo quando avranno raggiunto lo stadio di blastocisti.

Anche alla luce di tutti questi vantaggi perché a volte si trasferiscono gli embrioni prima che siano arrivati allo stadio di blastocisti?

Perché prendiamo in considerazione il razionale per il quale l’embrione si trova meglio in un ambiente fisiologico come l’utero rispetto al laboratorio. Tutto però dipende dal numero e dalla qualità degli embrioni. Se in terza giornata di sviluppo abbiamo un numero di embrioni superiore a 2 o 3 e tutti in ottime condizioni come facciamo a scegliere quale trasferire visto che sono tutti uguali tra loro? In questi casi l’idea è quella di aspettare che questi embrioni diventino blastocisti; alcuni inevitabilmente moriranno durante il cammino e quelli che diventeranno blastocisti li trasferiamo e se ce ne fossero in eccesso comunque li possiamo congelare.

Viceversa se in terza giornata si ha un numero ridotto di embrioni di buona qualità, che senso ha stressare gli embrioni lasciandoli in un ambiente artificiale? Considerando che non si ha tanta scelta tanto vale trasferirli in un ambiente più sicuro e se diventeranno blastocisti c’è una buona possibilità di avere una gravidanza. Così si evita, anche solo da un punto di vista teorico, che questi pochi embrioni non sopravvivano in laboratorio.