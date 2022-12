Mamma a 50 anni dopo 2 aborti e 8 fecondazioni fallite: la storia di Barbara

La donna non si è mai arresa nonostante i numerosi tentativi finiti male ed è ora riuscita a realizzare il suo sogno. il 9 dicembre 2022 è nata Beatrice.

Barbara Ceramico e Fabio De Luca desideravano da tempo diventare genitori, ma finora ogni tentativo non era andato a buon fine. Ora, invece, il loro sogno si è finalmente realizzato: la donna è infatti diventata mamma a 50 anni, età certamente non delle più semplici per portare a termine una gravidanza, nonostante avesse alle spalle un percorso fatto di due aborti e ben otto fecondazioni assistite fallite.

La coppia non si è però mai arresa e ha deciso di rivolgersi alla Clinica Manzoni di Avellino, dove opera il dottor Raffaele Petta, specialista nella fecondazione assistita, che li ha invitati a non perdere del tutto le speranze e che li ha seguiti in questo ennesimo percorso.

Questa volta, però, tutto è andato per il meglio e così il 9 dicembre 2022 è venuta alla luce Beatrice. La donna è stata così ricoverata alla 38esima settimana di gravidanza nel reparto di Ostetricia diretto dalla dottoressa Annamaria Malzoni, nell’omonima clinica avellinese, momento ritenuto idoneo dai medici per poter far nascere la sua bambina. Il parto è così avvenuto alla presenza di un’equipe composta dal dottor Raffaele Picone, il dottor Raffaele Petta, l’ostetrica Sofia Lamberti, il dottor Raffaele Adamo, la dottoressa Damiana Napoli, e l’anestesista Franco Lazzarin.

Tutto si è svolto senza particolari intoppi ed è per questo che nell’arco di pochi giorni Barbara e la sua piccola hanno potuto tornare a casa. La neo mamma non può che essere riconoscente a chi l’ha seguita in questi mesi: “Ringrazio “tutto il personale medico, ostetrico, infermieristico della Clinica Malzoni per la amorevole competenza e disponibilità”.

Fino a qualche tempo fa l’idea di avere la sua bimba tra le braccia sembrava impossibile ed è per questo che lei ora è al colmo della gioia: “Sono grata in modo particolare al dottor Raffaele Petta, che con la sua equipe che ha realizzato una impresa che sembrava impossibile, assieme a tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo meraviglioso percorso che ha portato alla nascita di Beatrice”.