I monitor ovulazione: sono davvero efficaci per cercare una gravidanza?

Le coppie che cercano di concepire possono affidarsi ai monitor ovulazione per facilitare il compito. Ricordando, però, alcune cose. Ad esempio, che l'ovulazione non è sempre precisa per tutte le donne, e che non si sostituiscono ai metodi contraccetivi.

Per questo in soccorso alle coppie che stanno cercando una gravidanza – ma attenzione, non a quelle che intendono prevenirla, come spiegheremo fra poco – arrivano vari strumenti, fra cui i monitor ovulazione, piccoli dispositivi, pratici, compatti e soprattutto considerati estremamente attendibili, che permettono di conoscere costantemente l’andamento del proprio ciclo mestruale e le fasi che lo precedono.

Ma cerchiamo di capire meglio come funzionano questi dispositivi elettronici.

Monitor ovulazione: a cosa serve?

I monitor ovulazione sono dispositivi che, come detto, permettono di individuare i due giorni più fertili dell’intero ciclo mestruale, e di conseguenza i momenti in cui le probabilità di restare incinta sono decisamente più alte. Nascono proprio con l’obiettivo di aiutare le coppie a trovare il periodo propizio per concepire, mentre non devono essere usati come metodo contraccettivo, visto che lo sperma sopravvive per alcuni giorni all’interno dell’organismo femminile, quindi si è potenzialmente fertili anche nei giorni precedenti alla positivizzazione del test.

News Concepimento L'"orologio biologico" maschile influenza le possibilità di concepimento: lo studio I risultati emersi dalle ricerche hanno messo in discussione le ipotesi, ampiamente diffuse, secondo cui l'età materna è l'unico fattore da tener...

In linea generale – ma non è una regola da prendere come assoluta – in un ciclo mestruale regolare di 28 giorni il giorno di massima fertilità si ha attorno al dodicesimo giorno, ovvero due giorni prima dell’ovulazione, ma si può ricorrere al monitor ovulazione già a partire dal decimo o undicesimo giorno, e ripetere il test fino a quando il risultato non sarà positivo. Come detto, sono indicazioni generali che non valgono per tutte le donne.

Come funziona il monitor ovulazione?

I monitor di fertilità sono dotati di un termometro che serve a misurare la temperatura basale, cioè “a riposo”. Il dispositivo va utilizzato la mattina, subito dopo la sveglia, e inserito sotto la lingua per il tempo necessario suggerito dal produttore. Questo può variare da 30-60 secondi a 5 minuti circa.

In questo momento, il termometro registrerà l’effettiva temperatura basale e i dati saranno inviati al piccolo computer, che svelerà l’esito del test. In sostanza, proprio come un normale termometro per febbre, anche i termometri basali misurano la temperatura corporea, ma in maniera decisamente più precisa.

Esistono, in realtà, anche tipologie di monitor di ovulazione che devono essere collegate a un’applicazione, quindi i dati dovranno essere inseriti manualmente o via Bluetooth. Questi ultimi, che quindi richiedono l’installazione dell’app sul proprio smartphone, sono anche i più economici.

Monitor ovulazione: è affidabile?

Il monitor ovulazione è affidabile? A oggi i risultati ci parlano di un’attendibilità del 99% circa. In linea di massima, come detto, si consiglia di cominciare a usarli circa 3 o 4 giorni prima della data in cui presumibilmente dovrebbe avvenire l’ovulazione anche se, come abbiamo spiegato poc’anzi, questo è un dato non assoluto e quindi non universalmente valido.

Consigliati da noi Stick di ovulazione per scoprire i giorni fertili: tipologie e i migliori online Chi desidera un figlio può cercare di pianificare una gravidanza, provando a ricostruire quelli che sono più fertili. Per farlo tornano utili gli...

I migliori monitor ovulazione da comprare online

Vediamo quali sono alcuni fra i migliori monitor da ovulazione da poter acquistare, che si trovano anche online, ad esempio su Amazon.

1. Cyclotest Per Bere Myway

Cyclotest Per Bere Myway Basta mettere il termometro in bocca per un minuto subito dopo il risveglio e si potrà analizzare il proprio andamento ormonale. Questo dispositivo si presenta con uno schermo touch screen e un termometro, che ricorda una penna, collegato attraverso un elastico a molla. 347 € su Amazon Pro Facile applicazione

Valutazione individuale dei dati del ciclo e visualizzazione giornaliera Contro Istruzioni solo in inglese

2. Lady-Comp monitor di ovulazione

Lady-Comp monitor di ovulazione Lady-Comp è un dispositivo pratico e utile con display LCD, funzionamento con batterie AAA e luminosità regolabile. La sicurezza contraccettiva di metodo di Lady-Comp, dei giorni indicati come infertili (verdi) è del 99,3%, comprovata da test clinici indipendenti con un indice Pearl dello 0,7, anche con cicli irregolari. L’utilizzo dell’apparecchio non richiede acquisti di stick o altro. 580 € su Amazon Pro Efficace al 99,3%

Aiuto professionale e analisi attraverso il download dei dati Contro Nessuno

3. Ovy® termometro basale per il controllo del ciclo

Ovy® termometro basale per il controllo del ciclo Ovy è un termometro basale per ovulazione con funzionamento Bluetooth. Dopo aver misurato la temperatura basale, il dispositivo trasmette direttamente i dati all’app, calcolando ovulazione, giorni fertili e l’inizio del prossimo ciclo mestruale. 23 € su Amazon Pro Semplice da usare

Carica i dati via Bluetooth Contro Può dare problemi al collegamento Bluetooth

4. Pearly Contraccezione Tecnologica