Tendine parasole auto per bambini, i consigli per la scelta

Viaggiare in sicurezza e al riparo dai raggi del sole è possibile con le tendine parasole auto per bambini. Ecco i migliori 5 modelli da acquistare online.

In commercio esistono diverse tipologie e modelli da poter scegliere per la proprio auto, dalle classiche tendine monocolore, grigie o bianche, alle più simpatiche con stampe dei cartoni Disney. Scopriamo in questo articolo quale acquistare in base alle esigenze e ai gusti personali.

A cosa servono le tendine parasole auto per bambini?

Solitamente posizionate sui finestrini posteriori della macchina, le tendine parasole servono principalmente per riparare dai raggi del sole e dalle temperature elevate i bambini più piccoli durante il viaggio.

Al riparo dai raggi UV, la pelle delicata del bambino è sicura da possibili arrossamenti o eritemi solari. Non solo, il bimbo così all’ombra, eviterà di sudare e vivrà il viaggio in macchina con la giusta serenità. Le tendine parasole, dunque, oltre che a proteggere dal sole, aiuteranno il bebè a ritrovare il miglior grado di comfort possibile conciliando, all’occorrenza, anche il sonno.

In ultimo, questi accessori per auto risultano essere molto utili anche alla mamma che durante l’allattamento al seno avrà il suo momento di privacy insieme al bimbo.

Tendine parasole auto per bambini: tipologie

Sul mercato sono disponibili diversi modelli di tendine parasole per auto. Nello specifico, si possono scegliere tra:

tendine parasole universali : sono quelle classiche di colore nero/grigio, solitamente di forma ovale che si posizionano grazie ai supporti con ventosa direttamente sul vetro. Sono abbastanza oscuranti;

: sono quelle classiche di colore nero/grigio, solitamente di forma ovale che si posizionano grazie ai supporti con ventosa direttamente sul vetro. Sono abbastanza oscuranti; tendine parasole premium senza ventose : sono uno dei migliori prodotti disponibili in commercio per riparare dal sole e dagli insetti i bambini in auto. Utilissime, ma soprattutto costituite da materiale robusto e di qualità. Presentano dimensioni grandi che vanno a ricoprire per intero tutto il finestrino laterale posteriore del veicolo lasciando entrare l’aria senza difficoltà. Realizzate con rete elastica e flessibile, sono totalmente oscuranti;

: sono uno dei migliori prodotti disponibili in commercio per riparare dal sole e dagli insetti i bambini in auto. Utilissime, ma soprattutto costituite da materiale robusto e di qualità. Presentano dimensioni grandi che vanno a ricoprire per intero tutto il finestrino laterale posteriore del veicolo lasciando entrare l’aria senza difficoltà. Realizzate con rete elastica e flessibile, sono totalmente oscuranti; tendine parasole colorate e con personaggi Disney : dai colori vivaci e dalle stampe diverse, questa tipologia di tendine ha forma ovale o rettangolare, una rete fine e leggera ma in grado di coprire adeguatamente il bebè dal sole. Molto versatili, possono essere posizionate, grazie alle ventose laterali oppure all’unica ventosa centrale, ai finestrini o anche sul parabrezza posteriore poiché permettono una discreta visibilità al guidatore;

: dai colori vivaci e dalle stampe diverse, questa tipologia di tendine ha forma ovale o rettangolare, una rete fine e leggera ma in grado di coprire adeguatamente il bebè dal sole. Molto versatili, possono essere posizionate, grazie alle ventose laterali oppure all’unica ventosa centrale, ai finestrini o anche sul parabrezza posteriore poiché permettono una discreta visibilità al guidatore; tendine parasole avvolgibili: rispetto alle altre tipologie, queste sono sicuramente quelle meno conosciute ma hanno la stessa funzionalità protettiva dai raggi UV. Si adattano ai finestrini di tutte le auto attraverso le apposite ventose. In più, si regolano in base all’altezza che più si desidera. Semplici da applicare e da togliere.

Tendine parasole auto per bambini: consigli per l’acquisto

Abbiamo selezionato alcuni tra i 5 migliori prodotti da poter acquistare direttamente su Amazon, per trascorrere momenti sereni e in totale sicurezza in compagnia del bambino anche in auto.

PHYLES Tendine Parasole Auto Bambini, (2 pezzi) Protezione totale dai raggi del sole, le tendine parasole auto per bambini firmato PHYLES sono l'accessorio più utile da avere in macchina durante i viaggi. 10 € su Amazon Pro Riduzione del calore e protezione dal sole

2 paia

Realizzate in materiale resistente e di alta qualità

Facile da installare

Possibilità di abbassare il finestrino

Rete traspirante, lascia passare l'aria all'interno dell'abitacolo

Oscuranti Contro Nessuno

CARAMAZ Tendine Parasole Auto Bambini Nere Le tendine parasole auto per bambini CARAMAZ sono perfette per proteggere il bebè dai raggi UV anche in macchina, simpatiche e colorate, renderanno il viaggio del piccolo più allegro. 13 € su Amazon Pro Ottimale protezione dai raggi UV

Aderiscono al vetro grazie ad una speciale pellicola di plastica

Dimensione universale 51 x 31 cm

Materiale: polipropilene

Oscuranti Contro Nessuno

Disney - Tendine Parasole auto per bambini - Ventosa, Set di 2 Viaggiare in allegria con le tendine parasole auto per bambine con i personaggi della Disney, protezione dal sole assicurata. 12 € su Amazon Pro Fissaggio a ventosa

2 paia

Dimensioni: 44x35cm

Personaggi Disney Contro Nessuno

Disney - Tendine Parasole Laterali Stopuve x Una sicurezza dai raggi del sole dannosi per il bambino anche in auto? Le tendine parasole della Disney sono tra i prodotti più utilizzati dai genitori durante i viaggi in macchina. 13 € su Amazon Pro Prodotto di alta qualità

Protezione dai raggi UV

Montaggio facile senza ventosa con laccia

Dimensioni: 18x45cm

Colorate e vivaci Contro Nessuno