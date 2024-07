Dopo la nascita alcune bambine possono andare incontro alla chiusura delle piccole labbra della vagina. Scopriamo cause, rischi e rimedi e come riconoscere questa condizione.

Sebbene la sinechie delle piccole labbra possa essere curata in maniera semplice, è importante prestarvi attenzione per i potenziali rischi avversi che potrebbe causare.

Cos’è la sinechie delle piccole labbra?

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù la definisce come l’anomala fusione dei margini delle piccole labbra che impedisce di visualizzare il meato uretrale esterno (il passaggio dell’urina), l’imene e l’ingresso vaginale. Può essere visibile come una sottile membrana traslucida e biancastra posta tra le piccole labbra.

Questa anomala “fusione” sulla linea mediana può essere parziale o completa (serrata) e, come spiegato dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) le sinechie non compaiono né alla nascita né in adolescenza. Alla nascita, infatti, le bambine hanno le piccole labbra aperte; la chiusura avviene o dopo il primo anno e/o intorno ai 6-7 anni.

Le cause e le origini

Non c’è ancora certezza sulle cause della chiusura delle piccole labbra ma sembra esserci un legame con la progressiva scomparsa degli estrogeni materni che avviene dopo la nascita.

Questa determina una secchezza della mucosa vaginale che, insieme ad alcuni fattori infiammatori locali come l’uso del pannolino, la scarsa igiene, la dermatite e la diarrea, determina uno stimolo irritante. Stimolo che altera l’epitelio delicato e sottile della mucosa delle piccole labbra e che può cauare un processo di riepitelizzazione tale da creare una connessione tra le due labbra.

In alcune bambine anche la dermatite da contatto, gli eczemi, la psoriasi, una serie di traumi (così come il lichen sleroatrofico), possono facilitare l’insorgenza delle sinechie delle piccole labbra. La Cleveland Clinic aggiunge tra i sintomi anche la presenza di secrezioni dalla vagina e la sensazione di dolore in quella zona specialmente quando si è a cavalcioni su un oggetto (come i giochi del parco o la bicicletta).

Neonato (0-1 anno) L'igiene intima del neonato: cosa fare e 5 prodotti e abitudini da evitare Per la loro anatomia (e perchè sono ancora in via di sviluppo) il pene e la vagina hanno differenze importanti di cui tenere conto per una corrett...

I rischi e le possibili conseguenze

Nelle forme parziali è molto probabile che le sinechie non diano alcun tipo di sintomo, tanto da non essere neanche mai scoperte considerando che poi scompaiono spontaneamente con l’inizio della pubertà che con la quale c’è la produzione degli estrogeni.

Possono invece essere scoperte dai genitori durante la normale igiene della bambina o durante il bagnetto, durante una visita ginecologica di controllo (anche dal pediatra) o nelle forme serrate (meno frequenti). In quest’ultimo caso la bambina più grande può assumere posizioni strane mentre urina in quanto la fuoriuscita del liquido è ostacolata dalla chiusura delle piccole labbra.

Ed è questo il principale motivo di preoccupazione in quanto il ristagno di urina può causare:

infezioni del tratto urinario;

ritenzione urinaria;

flusso urinario alterato;

gocciolamento post-minzionale;

dolore e prurito durante la minzione.

Come curare la sinechie delle piccole labbra

Il trattamento per la sinechie è complessivamente molto semplice e prevede l’applicazione regolare di pomate a base di estrogeni. Queste pomate ricostituiscono le condizioni presenti alla nascita o alla pubertà determinato l’apertura delle labbra. L’uso di cortisonici locali è limitato ai casi in cui insieme alla sinechie vi è un’importante infiammazione.

Nelle forme non serrate è possibile inizialmente (previo consiglio del pediatra) prevedere l’uso di una crema gel a base di vitamina E da applicare con un cotton-fioc due volte al giorno ed esercitando una leggera pressione sulla linea mediana. Il ricorso allo scollamento manuale avviene solamente nei casi di sintomi acuti (ed è raro che avvenga) dopo aver applicato un anestetico locale. Per evitare che le piccole labbra si richiudano dopo il trattamento con la pomata a base di estrogeni è consigliato l’utilizzo di un buon lubrificante locale da applicare altrettanto regolarmente.

La cura dell’igiene intima è sempre fondamentale ma merita un’attenzione particolare nelle bambine con sinechie delle piccole labbra. L’indicazione è quella di pulire bene all’interno delle grandi labbra così da evitare il ristagno dell’urina e delle feci. Inoltre va prestata massima attenzione a non applicare le pomate all’ossido di zinco (la pasta cambio comunemente utilizzata per le irritazioni da pannolino) all’interno delle grandi labbra. Queste, infatti, potrebbero favorire la formazione delle sinechie.