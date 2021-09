Quale monopattino acquistare per un bambino di 3 anni? I migliori modelli disponibili online e quali caratteristiche osservare per la scelta.

Ecco le caratteristiche che i genitori dovranno valutare prima di acquistare un monopattino per il proprio bimbo.

Perché comprare un monopattino a un bambino di 3 anni?

Il monopattino, così come il triciclo o la bicicletta, permette al bambino di migliorare l’equilibrio e, allo stesso tempo scoprire il mondo che lo circonda. Inoltre, sempre se paragonato alla bici, questo strumento risulta più sicuro, dal momento che, se si presentano ostacoli imprevisti, permette di scendere facilmente. L’uso del monopattino può sviluppare nel bambino:

l’abilità motoria;

la coordinazione nei movimenti;

la percezione del proprio corpo;

la capacità di concentrazione.

Infine, non essendo molto ingombrante, può essere trasportato con molta più facilità dai genitori ma anche dal bimbo stesso.

Monopattino e bambini: attenzione alla sicurezza

Per non sbagliare nell’acquisto del monopattino per il bambino, i genitori dovranno valutare alcuni parametri importanti e fare attenzione che i materiali utilizzati nella costruzione del prodotto destinato al bimbo siano di buona qualità. Questo è fondamentale per la sicurezza e la tutela del bambino durante il gioco.

Per la sicurezza del bambino sono da evitare i monopattini elettrici, destinati ai bambini di età superiore ai 12 anni. Per rendere il gioco il più sicuro possibile, il monopattino dovrà avere la pedana antiscivolo e non troppo larga.

Le ruote, invece, dovranno essere stabili e sicure. Le più adatte sono quelle in gomma siliconica, che garantiscono una buona aderenza e ammortizzazione.

I freni sono indispensabili per la sicurezza. Ma per il bambino di 3 anni che ancora non avrà dimestichezza nell’uso dei freni, l’ideale sarebbe acquistare un monopattino che abbia un freno a piede sulla ruota posteriore.

Un’altra importante caratteristica da valutare prima di acquistare un monopattino è il telaio con cui esso è costituito. Quelli più comunemente utilizzati sono legno, plastica o metallo.

Infine, per la sicurezza, è sempre bene optare per un monopattino che non superi velocità eccessive. In tal caso un modello con ruote in plastica, dal diametro contenuto e piuttosto sottili è consigliato poiché permettono di creare maggiore attrito a terra e, quindi, non consentono velocità elevate.

Per un gioco sicuro e prevenire spiacevoli incidenti e infortuni, mamma e papà dovranno far indossare al piccolo le protezioni adeguate (ginocchiere e gomitiere) e, soprattutto, l’apposito casco protettivo che ricordiamo, è obbligatorio.

Tipologie di monopattino per bambini

I modelli di monopattino per bambini sono davvero tantissimi. In commercio, si possono trovare prodotti davvero molto interessanti, adatti anche ai bambini di 3 anni. Come per tutti i giochi per bambini, quindi ogni prodotto che il piccolo utilizza, il monopattino deve essere ben studiato e commisurato alla fase evolutiva in cui si trova.

I monopattini a tre ruote sono i migliori attualmente in commercio destinati ai più piccini. Questi modelli hanno due ruote nella parte anteriore della pedana e una ruota nella sua parte terminali. La presenza di una terza ruota assicura una maggiore stabilità al terreno durante la guida e permette anche di non raggiungere velocità troppo elevate. Molti modelli di questa tipologia hanno anche un sistema di sicurezza nel manubrio che permette di effettuare curve molto piccole e lente.

I monopattini a 3 ruote tradizionali (a spinta) si dividono in due tipologie: con due ruote posteriori e una ruota anteriore o viceversa. La scelta, in questo caso, dipenderà dalle proprie preferenze personali.

Un altro modello di monopattino è quello avente una struttura pieghevole. Rispetto al tradizionale (rigido) questa tipologia è molto più leggera, facile da trasportare nel bagagliaio della macchina o riporre in casa.

Monopattino bambino 3 anni: i migliori prodotti online

YOLEO Monopattino per Bambini 3-in-1 Scoprire il mondo che lo circonda sarà divertente per il bambino con il monopattino Yoleo 3 in 1: adatto come regalo per i bimbi dai 2 anni in poi, facile da usare, leggero e sicuro. 33 € su Amazon 41 € risparmi 8 € Pro Progettato con sedile rimovibile

Materiale telaio: metallo

3 ruote con luci a LED colorate

Manubrio ergonomico regolabile in altezza

Per bambini dai 2 agli 8 anni

Tre posizioni regolabili per dimensioni ed età Contro Nessuno

IMMEK Pieghevole Monopattino per Bambini da 3 a 12 Anni Il monopattino IMMEK è concepito per i bambini dai 3 anni in poi, dona stabilità ai principianti per aumentare la loro sicurezza e migliorare le loro abilità di guida. 47 € su Amazon 55 € risparmi 8 € Pro Materiale: lega di alluminio, base di copertura in nylon, manico in gomma

3 altezze regolabili: 75 cm-78 cm-83 cm

Età adatta: 3-12 anni

Capacità massima: 50 kg

3 ruote, due anteriori grandi, 1 posteriore più piccola Contro Nessuno

3StyleScooters® RGS-1 Monopattino per Bambini a 3 Ruote 54 € su Amazon Pro Design Pieghevole, Materiale: plastica

4 altezze regolabili diverse

Manubrio regolabile

Sistema frenante efficace

Peso massimo supportato: 50 kg

Disponibile in 6 colori diversi

3 Ruote resistenti, 2 avanti a LED, 1 dietro piccola Contro Nessuno

YOLEO Monopattino per Bambini 5 in 1 Il monopattino 5 in 1 è perfetto per i bambini dai 3 anni agli 8, ideale per i genitori che possono spingere il monopattino se il bimbo è stanco attraverso l'apposita sbarra posizionata dietro. 36 € su Amazon 42 € risparmi 6 € Pro Peso massimo: 50 kg

Sedile comodo rimovibile

Manubrio regolabile in altezza

Materiale telaio: metallo

3 ruote in PU

Adatto bambini dai 3 agli 8 anni Contro Nessuno