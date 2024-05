Regalare un mappamondo ai bambini può rivelarsi davvero un'ottima idea, e non solo per imparare la geografia...

Sono tanti i bimbi che amano sapere quali sono i Paesi del mondo o le bandiere dei vari stati, ed ecco perché il mappamondo per bambini può essere un regalo davvero molto gradito, oltre che utile per quando andranno a scuola.

A cosa serve un mappamondo?

Il mappamondo per bambini serve principalmente a educarli e stimolare la loro curiosità sul mondo che li circonda. Ad esempio aiuta i bambini a familiarizzare con i nomi dei Paesi, dei continenti, degli oceani e delle caratteristiche geografiche del mondo; esplorandolo, i più piccoli possono imparare molto sulla diversità culturale e geografica del mondo, comprendendo le differenze e le somiglianze tra le varie regioni.

Vedere le diverse parti del mondo può suscitare domande nei bambini e stimolare la loro curiosità su altre culture, lingue, tradizioni e stili di vita.

Ma guardare e manipolare un mappamondo ha importanti conseguenze anche sullo sviluppo cognitivo, visto che aiuta i bambini a sviluppare le loro capacità cognitive, come la percezione spaziale e la comprensione delle dimensioni e delle distanze.

Un mappamondo può ispirare la fantasia e l’avventura nei bambini, spingendoli a immaginare viaggi in luoghi lontani e esotici.

Infine, può essere utilizzato come risorsa educativa in classe o a casa per insegnare geografia, storia, cultura e altre discipline correlate.

I bambini e la geografia

La geografia gioca un ruolo importante nello sviluppo dei bambini poiché li aiuta a comprendere il mondo che li circonda e a sviluppare una consapevolezza globale.

Studiare la geografia aiuta i bambini a comprendere la disposizione fisica del mondo, inclusi i continenti, gli oceani, i Paesi e le caratteristiche geografiche come montagne, fiumi e deserti.

Li introduce inoltre, come abbiamo già accennato, alla diversità culturale, mostrando loro come le persone vivano in modi diversi in tutto il mondo. Questo li aiuta a sviluppare una maggiore apertura mentale e tolleranza verso le differenze culturali.

La geografia permette inoltre di comprendere le connessioni tra diverse parti del mondo, come il commercio internazionale, le migrazioni e le interazioni geopolitiche, e a sviluppare una consapevolezza dell’ambiente e delle questioni ambientali globali, come il cambiamento climatico, la deforestazione e la perdita di biodiversità.

L’apprendimento della geografia migliora le abilità di orientamento spaziale dei bambini, aiutandoli a comprendere le direzioni, le distanze e la relazione tra luoghi diversi.

Le tipologie di mappamondo per bambini

Un tempo c’era solo il classico globo, ma oggi esistono diverse tipologie di mappamondo per bambini; tra quelle più diffuse troviamo

Mappamondo gonfiabile : questi mappamondi sono realizzati in materiale plastico resistente e possono essere gonfiati per creare una rappresentazione tridimensionale del globo terrestre. Sono spesso utilizzati nelle scuole o nelle case con bambini piccoli per insegnare la geografia in modo interattivo.

: questi mappamondi sono realizzati in materiale plastico resistente e possono essere gonfiati per creare una rappresentazione tridimensionale del globo terrestre. Sono spesso utilizzati nelle scuole o nelle case con bambini piccoli per insegnare la geografia in modo interattivo. Mappamondo luminoso : hanno una luce incorporata che si accende quando viene acceso. La luce può essere utilizzata per evidenziare particolari regioni, paesi o caratteristiche geografiche, rendendo l’apprendimento più visivo e coinvolgente.

: hanno una luce incorporata che si accende quando viene acceso. La luce può essere utilizzata per evidenziare particolari regioni, paesi o caratteristiche geografiche, rendendo l’apprendimento più visivo e coinvolgente. Mappamondo puzzle : sono divisi in pezzi che devono essere assemblati per formare il globo terrestre completo. Questo tipo di mappamondo aiuta i bambini a sviluppare le loro abilità motorie e di problem solving mentre imparano la geografia.

: sono divisi in pezzi che devono essere assemblati per formare il globo terrestre completo. Questo tipo di mappamondo aiuta i bambini a sviluppare le loro abilità motorie e di problem solving mentre imparano la geografia. Mappamondo interattivo : alcuni mappamondi sono dotati di tecnologia interattiva che consente ai bambini di esplorare il mondo attraverso giochi, quiz, fatti interessanti e altre attività interattive. Questi mappamondi possono essere collegati a computer o dispositivi mobili per offrire un’esperienza di apprendimento ancora più coinvolgente.

: alcuni mappamondi sono dotati di tecnologia interattiva che consente ai bambini di esplorare il mondo attraverso giochi, quiz, fatti interessanti e altre attività interattive. Questi mappamondi possono essere collegati a computer o dispositivi mobili per offrire un’esperienza di apprendimento ancora più coinvolgente. Mappamondo sospeso : questi mappamondi sono progettati per essere appesi al soffitto o ad un supporto, creando una rappresentazione visivamente accattivante del globo terrestre che i bambini possono esplorare da diverse angolazioni.

: questi mappamondi sono progettati per essere appesi al soffitto o ad un supporto, creando una rappresentazione visivamente accattivante del globo terrestre che i bambini possono esplorare da diverse angolazioni. Mappamondo tattile: sono progettati con superfici tattili o in rilievo che consentono ai bambini con disabilità visive di esplorare il mondo attraverso il tatto. Sono strumenti importanti per rendere l’apprendimento della geografia accessibile a tutti i bambini.

5 mappamondi per bambini da acquistare online

Questi sono i migliori modelli di mappamondo per bambini che si possono trovare su Amazon.

1. Clementoni – Sapientino – Il Mio Primo Mappamondo

Clementoni - Sapientino - Il Mio Primo Mappamondo Clementino propone un grande mappamondo elettronico in plastica riciclata, con continenti e animali da incastrare per imparare tante curiosità su di loro e sul loro habitat. Inserendo gli animali sagomati nel modulo elettronico alla base del globo il bambino potrà scoprire tante informazioni e curiosità su ciascun animale. Il mappamondo propone anche divertenti quiz ai quali il bambino potrà rispondere inserendo l'animale corretto sul globo. 34 € su Amazon 39 € risparmi 5 € Pro Nessuno Contro Parlante

Realizzato con materiali riciclati

2. Chicco Edu Globe, Mappamondo Educativo Parlante

Chicco Edu Globe, Mappamondo Educativo Parlante Il primo mappamondo educativo e interattivo di Chicco pensato per imparare la geografia; Jacob il mappamondo parlante è il migliore amico dei bambini che li guida alla scoperta del nostro bellissimo pianeta, ispirato al metodo Montessori. Con Edu Globe il bimbo può scoprire i continenti, incontrare gli animali, mangiare cibi deliziosi, visitare meravigliosi monumenti e viaggiare a bordo di tanti mezzi di trasporto, dalla moto al sottomarino. 35 € su Amazon 46 € risparmi 11 € Pro Nessuno Contro Edu Globe include più di 300 frasi, quiz e canzoni

Ispirato al metodo Montessori

3. Ravensburger – 3D Puzzle Globo Night Edition con Luce

Ravensburger - 3D Puzzle Globo Night Edition con Luce Un puzzle che si trasforma in un mappamondo che si illumina al buio, semplice da assemblare, che potrà essere utilizzato come un originale oggetto di arredamento e decorativo. Grazie alla luce integrata si può utilizzare anche innovativa abat-jour sul comodino dei bambini. 29 € su Amazon 39 € risparmi 10 € Pro Nessuno Contro Facile da montare

Con luce interattiva per fungere anche da abat jour

4. Mappamondo Gonfiabile

Mappamondo Gonfiabile Il mappamondo gonfiabile è realizzato in materiale PVC di alta qualità, morbido e facile da riporre, è piccolo e può essere usato per scopi educativi ma anche per giocare. 8 € su Amazon Pro Nessuno Contro Realizzato in materiale PVC di alta qualità, morbido e facile da riporre

Piccole dimensioni

5. Decowall – Mappamondo con animali in vinile adesivo