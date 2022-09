Perché ai bambini serve l'educazione ambientale che noi non abbiamo avuto

Non basta conoscere l'ambiente, bisogna individuare le sfide e come affrontarle: ecco perché l'educazione ambientale serve fin da bambini.

Perché ai bambini serve una educazione ambientale

L’educazione ambientale serve per rendere la cura della natura parte della vita dei bambini, invece di limitarsi a studiarla. L’idea di fondo è che i bambini sviluppino una solida mentalità ecologica e la utilizzino per superare le sfide ambientali con un atteggiamento proattivo e un forte impegno.

È impossibile non essere profondamente preoccupati per le sfide ambientali, sociali ed economiche senza precedenti che il cambiamento climatico mette di fronte a noi e alle generazioni future. Condizioni climatiche estreme, perdita di specie e habitat, crescente divario tra i chi ha e chi non ha, minacce alla nostra salute, sicurezza e sopravvivenza futura.

L’educazione ambientale permette ai bambini di conoscere meglio non solo l’ambiente e le profonde interconnessioni che ci sono tra tutti gli abitanti della Terra e i suoi habitat, ma di sviluppare capacità per prendere decisioni intelligenti e informate in materia di tutela dell’ambiente, oltre a capire quali sono le sfide che li attendono e come potranno rispondere e adattarsi.

Inoltre, dicono gli studi, ha effetti positivi che non si limitano alla conoscenza dell’ambiente: secondo una literary review condotta nel 2017 dalla Stanford University, che ha analizzato più di cento studi scientifici pubblicati sull’argomento dal 1994 al 2013, l’83% degli scolari ha migliorato il proprio comportamento ecologico e il 98% ha ottenuto punteggi migliori in materie come matematica e scienze.

I temi dell’educazione ambientale

Nella sezione dedicata all’Educazione Ambientale, il ministero dell’Istruzione elenca quelli che sono gli argomenti principali di questo percorso, che permette a bambini e ragazzi di sviluppare un’adeguata sensibilità non solo rispetto alle caratteristiche fisiche dell’ambiente, ma anche

ai temi del benessere personale e collettivo, dell’adozione di corretti stili di vita, alla lotta ai cambiamenti climatici: per costruire, entro l’anno 2030, società inclusive, giuste e pacifiche.

Sono temi ampi, ma necessari, come:

tutela del patrimonio paesaggistico;

gestione del rischio dalle calamità naturali;

ambiente e sostenibilità;

campagne di sensibilizzazione per gli animali e per la tutela del mare;

nuove Tecnologie per la sostenibilità;

cittadinanza globale.

Educazione ambientale: giochi e attività per bambini

Ci sono molte attività che possono essere svolte semplicemente uscendo in giardino o in un parco vicino. I bambini possono uscire all’aperto per conoscere piante, alberi, fiumi, uccelli e insetti, ma anche per approfondire problemi ambientali come inquinamento, emissioni di gas, consumo di energia, riciclaggio, buon uso dell’acqua e tutta una serie di altri aspetti legati allo sfruttamento delle risorse naturali.

Anche visitare fattorie o luoghi in cui sono presenti animali è un ottimo modo per entrare in contato con la natura e comprendere che ogni forma di vita deve essere tutelata, prendendosene cura con rispetto.

Anche l’educazione a un corretto smaltimento dei rifiuti e al riciclaggio può diventare un’attività divertente: la differenziata può trasformarsi in un gioco, ma anche la raccolta dei rifiuti abbandonati in aree naturali (ovviamente sotto attenta supervisione dei genitori) può trasformarsi in una sfida che aiuta a comprendere i danni della noncuranza e della superficialità umana.

L’educazione ambientale nelle scuole

L’educazione ambientale è un processo per la vita e dovrebbe essere inclusa nel programma di ogni scuola primaria e secondaria, oltre ad essere presente in forma di altre attività come seminari, attività extrascolastiche e conferenze. Il modo in cui viene insegnata in classe dovrebbe essere non solo teorico ma anche pratico e divertente e le attività dovrebbero essere adattate in base all’età e alla maturità dei bambini.

L’Italia, in questo senso, è all’avanguardia, avendo previsto l’introduzione nei programmi della cosiddetta “educazione civica-ambientale”,

un percorso di esplorazione emotiva e culturale e di acquisizione di consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità, alla promozione del benessere umano integrale, un percorso legato alla protezione dell’ambiente e alla cura della casa comune.

La scuola, spiega il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,