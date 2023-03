Gli irrigatori nasali per bambini: come pulire il naso bene e velocemente

Pulire il naso a neonati e bambini è importante, ma non sempre facile: per questo possono venire in soccorso dei genitori gli irrigatori nasali.

La soluzione più adatta sono i lavaggi nasali, da fare con appositi irrigatori nasali che possono essere sia approntati in facili e veloci soluzioni fai da te, che acquistati.

Irrigatori nasali per bambini: a cosa servono?

Come abbiamo accennato, quindi, gli irrigatori nasali sono dispositivi che aiutano i genitori a mantenere una corretta igiene del naso dei neonati, ma anche dei bambini più grandicelli, grazie alla soluzione salina spruzzata nelle narici. Gli irrigatori nasali sono utilissimi per prevenire sinusite, raffreddore e otite, oltre che per liberare il naso, ad esempio, prima della poppata, in modo che il bambino possa attaccarsi respirando correttamente.

I bambini fino all’anno di vita respirano esclusivamente con il naso, che per questo motivo, quindi, deve essere sempre libero. Si può cominciare con i lavaggi nasali fin dai primi giorni di vita e proseguire fino a quando il bambino non è in grado di soffiarsi il naso e quindi di pulirlo in maniera autonoma (generalmente questo accade verso i 5-6 anni).

Gli irrigatori nasali, come detto, si possono acquistare in confezioni che includono anche le olive nasali, per essere meglio inserite nelle narici dei piccolini, ma possono anche essere fai da te: è sufficiente infatti una siringa senza ago, a cui magari aggiungere le già citate olive nasali.

Come effettuare un lavaggio nasale

Prima di capire come si fa un lavaggio nasale, è importante anche sapere quando può essere fatto. È utile, ad esempio:

prima della poppata, per mantenere le narici libere e favorire l’attaccamento al seno

prima di dormire, perché rimuovendo il muco il bambino respira meglio

prima dell’aerosol, per favorirne la penetrazione nelle vie respiratorie.

In generale, nei bambini sotto i due anni di età si consiglia appunto l’uso di una siringa da 2,5 o 5 ml, per introdurre la soluzione fisiologica nelle narici con una pressione che aiuta a liberare le vie aeree, mentre per i bimbi più grandi si possono usare gli spray predosati, piccoli apparecchi che vengono collegati alla pompa dell’aerosol, dotati di un beccuccio che, appoggiato alla narice del bambino, permette di produrre docce nasali micronizzate.

Fare i lavaggi nasali è un’operazione piuttosto semplice, ma naturalmente bisognerà mettere in conto una scarsa collaborazione da parte dei bambini, soprattutto di quelli più piccoli, che non sempre amano questa operazione.

Per eseguire un lavaggio nasale serviranno quindi una siringa, dei fazzoletti e la soluzione fisiologica (sodio cloruro allo 0,9%), o comunque quella consigliata dal pediatra. Sarà sufficiente:

riempire la siringa con la soluzione; mettere il bambino su un fianco oppure – nel caso di un neonato o di un bimbo di meno di un anno e mezzo – a pancia in su con la testa girata di lato; inserire il beccuccio della siringa o l’oliva nasale nella narice più in alto (quindi, se il bambino ha la testa girata verso destra, partire dalla narice sinistra); inclinare la siringa in modo che punti verso l’orecchio dallo stesso lato, per permettere al muco di uscire meglio dal naso del bambino; iniettare la soluzione con movimento continuo e deciso. Si deve vedere uscire la soluzione dall’altra narice.

Ovviamente, dopo la pulizia si deve asciugare e tranquillizzare il bambino, dopodiché ripetere l’operazione dall’altra parte.

I migliori irrigatori nasali per bambini

Vediamo di seguito una breve selezione dei migliori irrigatori nasali che possono essere acquistati su Amazon.

1. A&M Italia Set Irrigatore Nasale Bambini

A&M Italia Set Irrigatore Nasale Bambini Il set A&M, realizzato in Italia, contiene una siringa e tre ugelli per il lavaggio nasale in PP Medical Grade, che si adatta alla conformità nasale senza graffiare. Gli ugelli sono lavabili e sterilizzabili per essere riutilizzati. 6 € su Amazon Pro Prodotto in Italia

Ugello professionale che non si stacca Contro I beccucci sono un po' rigidi

2. Set Lavaggio Nasale Neonato Bambino e Adulto

Set Lavaggio Nasale Neonato Bambino e Adulto Il kit Respira Libero è realizzato in Italia, è corredato da olive nasali ed è un valido strumento per lavaggi nasali per adulti e piccini. 7 € su Amazon 8 € risparmi 1 € Pro Kit completo

Made in Italy Contro Nessuno

3. RINOWASH – doccia nasale micronizzata per la terapia aerosolica di adulti e bambini

RINOWASH - doccia nasale micronizzata per la terapia aerosolica di adulti e bambini Rinowash ha uno speciale sistema di valvole brevettato che garantisce un trattamento rapido ed efficace. È compatibile con qualsiasi dispositivo per aerosolterapia a pistone ed è indicato per adulti e bambini. 27 € su Amazon Pro Compatibile con qualsiasi dispositivo per aerosolterapia a pistone.

Grazie alle estremità in silicone può essere usato da adulti e bambini Contro Nessuno

4. Rino Set Lavaggio Nasale Bambini e Adulti

Rino Set Lavaggio Nasale Bambini e Adulti Realizzato in Italia, Rino Set è pensato appositamente per risolvere i problemi di naso chiuso e congestionato, per bambini e adulti. Usandolo con soluzione salina sterile libera le narici da tutti i residui, germi, muco e batteri presenti. 8 € su Amazon 9 € risparmi 1 € Pro Si adatta perfettamente alle narici di adulti e bambini

Confezionati singolarmente in involucro sterile Contro Nessuno

5. CaiTang 2 pezzi Irrigatore Nasale