Cosa significa avere l'endometrio sottile e cosa comporta in gravidanza

Parliamo di spessore dell'endometrio e di come uno troppo sottile sia associato a problemi di infertilità e a un maggior rischio di complicanze per la gravidanza.

A queste bisogna aggiungere anche l’endometrio sottile che, sebbene non sia una vera e propria malattia, è una condizione rara che ha importanti ripercussioni negative sulla ricerca di una gravidanza (e non solo).

Endometrio sottile: cosa significa?

Durante il ciclo mestruale, l’endometrio cresce per azione degli estrogeni, fino a raggiungere il massimo dello spessore quando l’ormone luteinizzante (LH) raggiunge il suo picco massimo. Successivamente il progesterone permette che il rivestimento uterino ispessito sviluppi le caratteristiche necessarie per l’impianto. Questo significa che per l’impianto di un embrione è necessario che l’endometrio abbia uno spessore sufficiente e, allo stesso tempo, che il rivestimento uterino sia sufficientemente grande per un buon esito di una gravidanza.

Dall’endometrio, infatti, più correttamente dalle ghiandole qui presenti, l’embrione e il feto ricevono il nutrimento necessario per la crescita per tutto il corso della gravidanza.

Come riportato in questo studio, uno spessore dell’endometrio inferiore a 6mm è associato a una minore probabilità di gravidanza. Generalmente, dopo l’ovulazione, l’endometrio ha uno spessore di circa 7-10mm; una dimensione inferiore a questa viene considerata non ottimale sia in termini di fertilità che di proseguimento della gravidanza, ed è una condizione che prende il nome di endometrio sottile.

Oltre a una questione prettamente dimensionale va considerata anche la morfologia dell’endometrio. Il rivestimento uterino, infatti, si compone di tre strati di cui l’endometrio vero e proprio è solo quello più interno. Lo strato più esterno è quello chiamato sierosa, mentre quello intermedio prende il nome di miometrio.

In presenza di un endometrio sottile il rivestimento uterino è inoltre caratterizzato da scarsa crescita dell’epitelio ghiandolare e un’elevata resistenza al flusso sanguigno uterino.

Perché il rivestimento sia in condizioni ottimali per l’impianto dell’embrione e il suo successivo sviluppo, è quindi necessario che l’endometrio sia trilaminare, ovvero composto da tutti gli strati e ricevere un sufficiente apporto di sangue. Inoltre non deve essere né ispessito né, appunto, sottile.

In uno studio pubblicato su ScienceDirect si evidenzia come sia stata riscontrata l’associazione tra endometrio sottile e aumento dei tassi di insuccesso delle tecniche di riproduzione assistita. Per questo motivo, ricorda il World Class Center for IVF, PGT and Fertility, le donne che stanno seguendo tecniche di fecondazione assistita ricevono supplementi sia di estrogeni che di progesterone.

Le cause dell’endometrio sottile

A volte la causa dell’endometrio sottile è sconosciuta, mentre le condizioni note che possono determinare questa condizione sono infiammatorie, iatrogene o idiopatiche. Tra le cause infiammatorie rientrano le infezioni (acute o croniche) che possono colpire l’endometrio portando alla distruzione dello strato più profondo del rivestimento uterino. La particolarità di questa condizione è che guarisce tramite fibrosi che porta alla distruzione dell’endometrio e al restringimento della cavità uterina, riducendo ulteriormente, anche dopo il trattamento, le possibilità di ottenere una gravidanza.

Le cause iatrogene sono quelle conseguenti a un intervento chirurgico. Il raschiamento uterino ripetuto o eseguito in maniera troppo vigorosa, infatti, danneggia l’endometrio determinandone anche l’assottigliamento. Ci sono poi situazioni in cui l’endometrio sottile non è conseguente a un processo patologico ed è l’effetto delle caratteristiche specifiche di quella donna (cause idiopatiche).

I sintomi dell’endometrio sottile

Spesso l’endometrio sottile non è associato a particolari sintomi che possono far sospettare la presenza di questa condizione e solo l’esame ecografico può evidenziarne la presenza. Il sospetto diagnostico sorge prevalentemente a seguito di condizioni di infertilità e anomalie del ciclo mestruale quali irregolarità, sanguinamento ridotto o cicli dolorosi.

Endometrio sottile e gravidanza

La presenza di un endometrio sottile con uno spessore superiore a 5mm (in questi casi la gravidanza è impossibile) può, nonostante maggiori tassi di insuccesso, portare comunque all’impianto dell’embrione e all’inizio della gestazione. Resta comunque una condizione da sottoporre ad approfondimento medico e da controllare regolarmente, in quanto è maggiore il rischio di aborto spontaneo e dell’insorgenza di complicanze che possono rappresentare un pericolo per la gravidanza.

Rimedi, trattamento e alimentazione

Esistono numerosi rimedi per tentare di migliorare gli impedimenti causati dall’endometrio sottile. Questi prevedono l’assunzione di vitamina E e L-arginina (un amminoacido) o integratori a base di erbe naturali.

Altre terapie sono a base di estrogeni o, ancora, a base di estradiolo, tamoxifene, gonadotropina corionica umana (hCG) e agonista dell’ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH). Sono state sperimentate anche terapie che prevedono l’infusione intrauterina di fattore di crescita o l’utilizzo dell’isteroscopia per rimuovere le aderenze intrauterine responsabili del sottile ispessimento dell’endometrio.

In tutti i casi non ci sono conferme sull’efficacia di una terapia rispetto a un’altra in quanto ciascun rimedio apporta piccole modifiche allo spessore dell’endometrio. Sono diversi gli studi e gli approfondimenti scientifici per sondare l’efficacia delle tecniche di medicina rigenerativa, specialmente quelle che si avvalgono dell’utilizzo delle cellule staminali, ma siamo ancora in una fase di ricerca e non vi è alcuna approvazione per l’uso di routine di queste terapie.