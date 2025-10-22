Se state pensando ai regali giusti da fare alla mamma, ecco alcune idee a tema beauty suggerite da Beautyfool.
Latte, baby blues e… integratori per allattamento?
5 domande che tutte le neo mamme fanno (e le risposte che non ti aspetti)
Essere mamma è meraviglioso, ma diciamolo: non è sempre tutto rose e fiori. Tra latte che tarda ad arrivare, notti insonni e pianti improvvisi, il post partum può sembrare una maratona. Proprio per questo nasce RedMoringa Post Partum, un integratore per allattamento unico al mondo che unisce Galega titolata per sostenere la lattazione e Zafferano titolato per aiutare l’umore.
Abbiamo deciso di raccontarvelo in modo diverso: in forma di intervista alle domande più vere (e più divertenti) che tutte le neo mamme si fanno.
Prima di tutto respira: non sei sola! Succede a tantissime mamme. Bere tisane alla galega può aiutare, ma noi di RedMoringa abbiamo deciso di fare un passo in più: usare la Galega officinalis in estratto titolato. Tradotto? Più preciso, più concentrato, meno improvvisazione.
Benvenuta nel club del baby blues: sei felice, ma allo stesso tempo potresti commuoverti guardando un cartone animato. Qui entra in scena il nostro Zafferano titolato: non la bustina del risotto, ma un estratto usato in studi clinici proprio sul tono dell’umore. Una carezza naturale per la mente.
Sì! La scienza lo conferma: stress e ansia possono ridurre la produzione di ossitocina, l’ormone che fa scorrere il latte. Insomma, se sei più serena, il latte fluisce meglio. È per questo che abbiamo unito Galega + Zafferano nello stesso integratore: corpo e mente, insieme.
Certo, le vitamine sono importanti. Ma gli altri prodotti post-parto si fermano lì, o al massimo aggiungono olio di pesce (con quel simpatico retrogusto che torna su tutto il giorno). Noi abbiamo scelto una strada diversa: niente pesce, capsule vegetali e un mix unico di ingredienti pensati proprio per le neo mamme.
È normale: notti in bianco, poppate ogni due ore, maratone tra lavatrici e biberon. Ecco perché oltre a Galega e Zafferano, nel nostro integratore ci sono anche Isoflavoni di Soia e Moringa. Due ingredienti che aiutano a riequilibrare e a ritrovare vitalità naturale, senza dover ricorrere a stratagemmi da supereroina.
Così è nato RedMoringa Post Partum: il primo integratore per l’allattamento al mondo che non sceglie tra corpo e mente, ma li sostiene insieme. Perché essere mamma non significa essere perfetta, significa solo avere gli strumenti giusti per affrontare ogni giorno con un sorriso in più (e magari qualche lacrima in meno).
La forza di RedMoringa Post Partum non sta solo nella naturalezza degli ingredienti, ma nel fatto che ogni componente è supportato da studi scientifici che ne confermano l’efficacia fisiologica.
La formula è il risultato di un lavoro di ricerca che unisce fitoterapia tradizionale e rigore clinico moderno, per offrire alle mamme un supporto concreto e sicuro, senza improvvisazione.
La Galega è una delle piante più studiate nel campo della lattazione. Già nel XIX secolo era utilizzata come rimedio naturale per sostenere la montata lattea, ma solo negli ultimi decenni la scienza ne ha confermato il potenziale.
Uno studio pubblicato sull’European Journal of Clinical Nutrition (Zecca et al., 2016) ha mostrato come l’associazione di Galega officinalis con silimarina e fosfatidilserina favorisca un aumento significativo del volume di latte prodotto nelle madri di neonati pretermine, rispetto al gruppo di controllo.
Il merito è dei flavonoidi e dei galegin, sostanze che stimolano fisiologicamente la ghiandola mammaria e migliorano la risposta prolattinica.
L’estratto titolato utilizzato da RedMoringa assicura un apporto costante e misurabile, rendendo il sostegno alla lattazione più prevedibile e sicuro rispetto a tisane o polveri grezze.
Lo Zafferano (Crocus sativus L.) è conosciuto da secoli per le sue proprietà sul tono dell’umore, ma solo di recente la ricerca clinica ha iniziato a quantificarne gli effetti.
Una meta-analisi pubblicata su Human Psychopharmacology (Hausenblas et al., 2015), condotta su oltre 300 soggetti, ha evidenziato che gli estratti titolati di zafferano migliorano in modo significativo i sintomi depressivi lievi e moderati, con un’efficacia paragonabile a quella di alcuni antidepressivi SSRI, ma senza gli effetti collaterali farmacologici.
Uno studio successivo, apparso sul Journal of Affective Disorders (Kell et al., 2017), ha confermato che un estratto di zafferano standardizzato migliora l’umore e riduce la tensione anche in soggetti sani, suggerendo un effetto positivo sulla regolazione serotoninergica.
La vera innovazione di RedMoringa Post Partum è la combinazione di questi due principi attivi, Galega e Zafferano, in un’unica formula.
Gli studi dimostrano che il benessere emotivo influisce direttamente sulla lattazione: lo stress riduce la risposta ossitocinica, rendendo più difficile l’emissione del latte (Stuebe et al., Breastfeeding Medicine, 2019).
In altre parole, una mente serena aiuta un corpo che funziona meglio.
Articolo con contenuti sponsorizzati
Se state pensando ai regali giusti da fare alla mamma, ecco alcune idee a tema beauty suggerite da Beautyfool.
