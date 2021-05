Dimagrire in gravidanza, le indicazioni del ginecologo per restare in salute

È un argomento molto importante che, come abbiamo visto, unisce salute (propria e del bambino), ma anche tutti quegli aspetti legati all’accettazione di sé e della propria immagine che l’aumento di peso fisiologico della gravidanza potrebbe compromettere.

Per rispondere alle domande e ai timori delle future mamme che vorrebbero dimagrire in gravidanza abbiamo intervistato il Dottor Luca Zurzolo, specialista in ginecologia e ostetricia, e insieme con lui abbiamo affrontato questo argomento nella sua interezza. Partendo innanzitutto dalla distinzione tra perdere peso in gravidanza e mantenerlo senza aggiungerne altro. Due condizioni apparentemente simili, in quanto legate alla riduzione del peso corporeo, ma che in realtà partono da prospettive differenti e, inevitabilmente, hanno anche conseguenze molto diverse.

Dottor Zurzolo, quand’è che è normale l’aumento di peso in gravidanza?

Durante la gravidanza abbiamo un incremento ponderale fisiologico legato alla produzione del liquido amniotico, alla creazione della placenta e al peso del bambino. Mediamente un feto pesa tra i 3 e i 3.5 Kg e tra liquido e placenta bisogna considerare tra i 2.5 e i 3 Kg. Quindi possiamo dire che 6 Kg in più per la gestante sono un qualcosa di fisiologico nel momento in cui riesce a mantenere il peso durante tutti i nove mesi.

Quanti chili si “possono prendere” senza doversi preoccupare per la propria salute e quella del proprio bambino?

Nella tolleranza dell’incremento ponderale c’è un’usanza per la quale si dice che si può mettere massimo un chilo al mese, quindi durante tutta la gravidanza 9 chili sono consentiti dove 6 sono il bambino, il liquido e la placenta e gli altri 3 sono un modesto incremento ponderale che poi verrà smaltito successivamente alla gravidanza. In questo periodo c’è anche una ritenzione di liquidi, quindi un leggero aumento di peso non è qualcosa di nocivo. Se una donna dall’inizio alla fine della gravidanza mette 6 kg significa che ha mantenuto un ottimo regime alimentare e non ha preso peso.

È possibile dimagrire in gravidanza? Ci sono casi in cui si può lavorare su questo aspetto della propria condizione fisica?

Dimagrire in gravidanza deve essere visto con attenzione. Se abbiamo un soggetto particolarmente magro, quindi particolarmente attento alla linea, non dobbiamo cadere nella tentazione di non voler prendere neanche un chilo. Perché mettere 0 kg non significa mantenere il peso, significa perdere 6 kg in quanto dobbiamo andare al netto del peso del liquido, della placenta e del bambino. Questo in un soggetto normopeso può generare una situazione paradossale di sottopeso materno che non è utile a nessuno, né alla mamma né al bambino.

Anche perché se dopo si ha intenzione di allattare quello è un momento che richiede tantissime risorse in termini calorici ed energetici per la mamma; arrivare stanchi, sfibrati e sottopeso all’allattamento provocherebbe un’ulteriore diminuzione del peso materno che non è assolutamente produttivo che potrebbe anche provocare una difficoltà nell’allattare e quindi nell’alimentare il bambino. Andare sottopeso non ha quindi nessuna utilità.