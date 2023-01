Visiera shampoo per bambini: come sceglierla e perché è utile per il bagnetto

Progettate in silicone e con le forme degli animaletti più strambi, le visiere lavatesta sono una soluzione ottimale per proteggere gli occhi e le orecchie dei bambini durante il bagnetto. Scopriamo i migliori modelli.

Progettate in silicone e con le forme degli animaletti più strambi, le visiere lavatesta sono una soluzione ottimale per proteggere gli occhi e le orecchie dei bambini durante il bagnetto. Nonostante i prodotti per neonati siano a prova di lacrime e senza sapone, potrebbero comunque infastidire i piccoli e dare fastidio, piuttosto che rendere il bagno un momento di gioco e di divertimento.

Scopriamo insieme come scegliere visiera per lo shampoo e quali sono le migliori da acquistare online.

Perché ai bambini è utile una visiera lavatesta?

Le cuffie o visiere per il bagno sono realizzate con plastica dura e silicone morbido. Questo consente di non creare alcun problema ai bambini, né irritando la loro pelle delicata, né creando difficoltà nell’applicazione. La visiera è spesso regolabile, ed è molto utile perché protegge il viso e gli occhi dei più piccoli evitando che l’acqua o i prodotti per il bagno possano irritarli.

Niente più schiuma fastidiosa, niente più lacrime: le visiere lavatesta impediscono che l’acqua scenda ed evitano il disagio per i bambini. Le fasce regolabili consentono di utilizzare queste cuffie per il bagno a bambini di tutte le età. Non danneggiano i capelli e sono ottime per la sicurezza dei più piccoli, evitando anche che l’acqua penetri nelle orecchie e possa causare danni.

Come scegliere una visiera per shampoo

Per scegliere accuratamente una visiera per shampoo potete tenere conto di alcuni dettagli:

Materiali. Spesso realizzati in plastica o in silicone, è sempre bene stare attenti ai brand e ai marchi che utilizzano standard di qualità e materiali controllati.

Spesso realizzati in plastica o in silicone, è sempre bene stare attenti ai brand e ai marchi che utilizzano standard di qualità e materiali controllati. Dispositivi di protezione. Fate attenzione alle funzionalità della visiera. È regolabile? È ben fissata? Se deve essere utilizzata per proteggere, lo deve fare nel modo più efficace possibile.

Fate attenzione alle funzionalità della visiera. È regolabile? È ben fissata? Se deve essere utilizzata per proteggere, lo deve fare nel modo più efficace possibile. Utilità. Le visiere possono essere utilizzate non soltanto per il bagnetto. Alcuni modelli possono essere avvolti al collo per evitare che il bambino macchi i vestiti con il cibo, altri per tagliare i capelli del bambino, oppure all’aperto per proteggere il bimbo dal sole.

5 visiere per shampoo per bambini da acquistare online

Abbiamo selezionato per voi 5 visiere per shampoo da acquistare online su Amazon. Tutti i modelli sono pensati per i bambini di ogni età.

1.Einesin – Doccia Cap per Bambino con visore regolabile

Il più venduto Einesin - Doccia Cap per Bambino con visore regolabile Ideale per proteggere occhi, bocca e orecchi Niente più stress: il design di questa visiera per shampoo mantiene l'acqua e lo shampoo lontano da occhi e viso dei vostri bambini. Disponibile a forma di papero o di corona, può essere utilizzato in maniera multifunzionale e pratica. 9 € su Amazon Pro Per neonati e bambini fino ai 12 anni

Realizzato in polipropilene e silicone, morbido ed elastico, non tossico

Disponibile in 4 modelli Contro Nessuno

2. FUSACONY – Visiera Shampoo Bambini

Ottimo prezzo FUSACONY - Visiera Shampoo Bambini Ideale per chi ama i colori e le forme Questa visiera shampoo essere regolata in base alle dimensioni della circonferenza della testa del bambino. È facilmente riutilizzabile e non si deformerà dopo l'uso. Adatta a bambini da 5 mesi a 9 anni. 9 € su Amazon Pro Tutte le parti della circonferenza della testa sono realizzate in gel di silice e l'effetto impermeabile è super.

A forma di granchio

Disponibile in 3 colori: giallo, rosso e azzurro Contro Nessuno

3. lemgyiamz – Visiera Da Bagno Impermeabile

Sicurezza top lemgyiamz - Visiera Da Bagno Impermeabile Per bambini dai 6 mesi in su Questa comoda visiera per shampoo è realizzata in morbido silicone, durevole, riutilizzabile ed elastico. Attenzione: andrà bene per una circonferenza della testa di max 60 cm. 16 € su Amazon Pro Atossico ed ecologico Contro Fate attenzione alle misure

4. YISKY – Cuffia Doccia Bambini 2 pezzi

Comode e leggere YISKY - Cuffia Doccia Bambini 2 pezzi Ideale per i più esigenti Un altro ottimo prodotto per proteggere gli occhi, la bocca e il naso del bambino. A partire dai 6 mesi di età questa visiera regolabile è l'ideale per il bagnetto. 12 € su Amazon Pro Adatto per una circonferenza della testa di 38–60 cm, per bambini a partire dai 6 mesi.

Disponibile in due colori Contro Nessuno

5. ZoneYan – 3 Pz Cappello Doccia Bambini