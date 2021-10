Porta merenda per i bambini, per uno snack sano a scuola o quando si è fuori casa

Pratico, comodo e colorato: il porta merenda per i bambini è pensato per conservare la freschezza degli alimenti per l'intero giorno. Ecco i 6 prodotti migliori da acquistare online per la scuola e il tempo libero.

Il set porta merenda per bambini non è solo pensato per la scuola ma può essere usato in ogni ambito fuori casa: come portavivande da utilizzare per un picnic in campagna, al mare, in montagna, una gita fuori porta o, semplicemente, al parco per gustare un delizioso e sano snack pomeridiano.

Porta merenda per bambini: le tipologie

I porta merenda per bambini non sono altro che dei contenitori in plastica per alimenti con chiusura ermetica, molto pratici, da riporre nello zainetto della scuola o dell’asilo, e che lasciano intatte le proprietà degli alimenti per tutto il giorno.

In commercio sono disponibili diverse tipologie di lunch box: con o senza borraccia, colorate, raffiguranti il personaggio cartoon preferito e con piccoli scomparti.

Online si trovano tante offerte pensate per aiutare i genitori a scegliere il porta merenda che farà felici i propri bambini. Le tipologie di porta merenda più comuni sono quelli:

termici;

a scomparti;

in bambù;

con borraccia inclusa;

a forma di animale.

Quale porta merenda scegliere?

Mini borsa frigo thermos : la fodera termica in pellicola di alluminio di alta qualità protegge il contenuto da calore e sporco. Composto da cerniera, manico e da tessuto impermeabile.

: la fodera termica in pellicola di alluminio di alta qualità protegge il contenuto da calore e sporco. Composto da cerniera, manico e da tessuto impermeabile. Sandwichera : un porta merenda per bambini ideale per conservare i sandwich. Le dimensioni del contenitore sono perfette da portare al parco, a scuola o in qualsiasi gita fuori casa. Realizzata in plastica dura resistente agli urti.

: un porta merenda per bambini ideale per conservare i sandwich. Le dimensioni del contenitore sono perfette da portare al parco, a scuola o in qualsiasi gita fuori casa. Realizzata in plastica dura resistente agli urti. Porta merenda termico multi scomparti con posate : realizzato con materiale robusto e di alta qualità, la lunch box internamente è diviso in piccoli scomparti dove poter gustare separatamente diverse pietanze e, inoltre, sono incluse anche un set pappa in plastica alimentare.

: realizzato con materiale robusto e di alta qualità, la lunch box internamente è diviso in piccoli scomparti dove poter gustare separatamente diverse pietanze e, inoltre, sono incluse anche un set pappa in plastica alimentare. Porta merenda personaggi cartoon : il classico contenitore in plastica per alimenti con chiusura ermetica è tra i prodotti dedicati al pranzo e agli spuntini più apprezzato dai bimbi. In commercio sono disponibili in diversi colori e rappresentativi dei personaggi preferiti dai più piccoli, da Spiderman alle principesse Disney ma anche Topolino e Minnie.

: il classico contenitore in plastica per alimenti con chiusura ermetica è tra i prodotti dedicati al pranzo e agli spuntini più apprezzato dai bimbi. In commercio sono disponibili in diversi colori e rappresentativi dei personaggi preferiti dai più piccoli, da Spiderman alle principesse Disney ma anche Topolino e Minnie. Lunch box con borraccia: indispensabile a scuola, all’asilo e per i momenti di relax fuori casa.

Porta merenda per bambini: 6 prodotti su Amazon

I cibi per la mente sono indispensabili per crescere un bambino sano. Ecco che i contenitori per alimenti da portare a scuola sono importanti poiché permettono di seguire una dieta corretta sin dalla prima infanzia.

Di seguito, 6 prodotti da poter acquistare direttamente sul marketplace Amazon.

Reisenthel thermocase kids Valigia per bambini Il porta merenda Reinsenthel accompagnerà l'ora del pranzo e dello spuntino dei bambini ogni giorno, sia a scuola che durante i viaggi fuori casa. 14 € su Amazon Pro Tessuto in poliestere di alta qualità

Fodera termica in alluminio

Chiusura con cerniera

Scomparto principale e uno scomparto separato in rete

Comoda maniglia per il trasporto Contro Nessuno

Marvel Spiderman Contenitore Porta Pranzo, Multicolore Pratico porta merenda con le dimensioni necessarie per i bambini per portare la merenda al parco, a scuola o in qualsiasi gita fuori casa. 8 € su Amazon Pro Realizzato in plastica senza BPA

Decorazione Spiderman sul coperchio

Lunghezza: 17 cm, larghezza: 14 cm

Disponibili con altri personaggi Contro Nessuno

Set per il pranzo al sacco LEGO - Porta pranzo e bottiglia Simpatico, comodo da portare e multifunzione: il porta pranzo con borraccia della LEGO è l'ideale per conservare merende dolci e salate dei bambini. 16 € su Amazon Pro Borraccia coperta da un cappuccio

Facile da aprire e chiudere per i bambini

Materiale: plastica alimentare

Unisex Contro Nessuno

Frozen - Contenitore per il pranzo per bambini con 3 scomparti Per il pranzo a scuola ma anche per il tempo libero e le gite fuori porta con i genitori, il set porta pranzo Frozen per le bambine è pratico, divertente e funzionale. 11 € su Amazon Pro 3 pratici scomparti, dimensioni 18 x 13,5 x 6 cm

Privo di sostanze nocive come BPA e ftalati

Mantiene i pasti e gli snack freschi e puliti

Chiusura facilitata per il bambino Contro Nessuno

Contenitore lunch box per bambini, gufo, da picnic Trascorrere il tempo a scuola o all'asilo non sarà mai così divertente con il portavivande a forma di gufo, perfetto per le bambine ma anche per i bambini nella versione azzurra. 20 € su Amazon Pro Materiale: PP alimentare, sano ed ecologico

Può contenere più cibo o merenda, compreso il cucchiaio

Disponibile in 4 colori differenti

Può essere usato anche nel forno a microonde Contro Nessuno