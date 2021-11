Balsamo labbra bambini: emollienti, naturali e senza profumi

Proteggere la pelle dei bambini è fondamentale, specie in inverno: il balsamo labbra è la scelta ideale per mantenere in salute le labbra. Ecco come usarlo e i migliori 5 da acquistare online.

A cosa serve il balsamo labbra per bambini?

È possibile migliorare e proteggere la salute delle labbra del bambino mantenendole idratate e al riparo dalle temperature invernali utilizzando un balsamo per le labbra addolcente e protettivo.

Applicare un balsamo labbra più volte al giorno serve, dunque, a curare i danni quali gonfiori, arrossamenti, screpolature e irritazioni causati dagli agenti climatici aggressivi e a creare una barriera protettiva costante.

Cause e prevenzione delle labbra secche e screpolate

Una delle cause che portano ad avere le labbra secche, aride e screpolate, oltre ai fattori climatici come il vento e le temperature rigide invernali, è la saliva. È infatti un agente irritante che apporta un peggioramento dei tessuti epidermici, grazie alla funzione esercitata dagli enzimi presenti in essa che, seppur utili per digerire il cibo, possono arrecare danni ai tessuti delle labbra quando con la lingua si tende a inumidirle spesso.

Un’altra causa può essere rintracciata nell’uso di prodotti per le labbra che contengono profumazione o, per le bimbe, i lip stick glitterati o colorati. Qualsiasi prodotto contenente una formulazione in profumo può alterare il normale tessuto epidermico danneggiandolo.

Per prevenire che le labbra dei bambini siano screpolate o secche, ecco alcuni consigli da seguire:

applicare un balsamo labbra o un unguento grasso e inodore sulle labbra del bimbo ogni giorno o più volte al giorno;

per evitare che il bambino si lecchi ripetutamente le labbra con la lingua, può essere utile adottare un sistema di rinforzo e sostituzione comportamentale, es. bere un sorso d’acqua ogni volta che sente il ​​bisogno di inumidire la bocca con la lingua in cambio di una piccola ricompensa. Questo può aiutare a limitare l’abitudine scorretta;

evitare di mangiare cibi troppo acidi o piccanti, poiché possono incentivare la secchezza delle labbra e il dolore, se già danneggiate;

idratare le labbra bevendo molta acqua è fondamentale per ripristinare i tessuti della pelle rovinati e garantire una completa rigenerazione.

Balsamo labbra per bambini: come sceglierlo

La prima cosa da valutare quando si sceglie un balsamo labbra per bambini è cercare un prodotto che contenga il minor numero possibile di additivi o sostanze chimiche e che, invece, sia prodotto solo con ingredienti di origine naturale.

Inoltre, devono essere prese in considerazione ulteriori fattori, quali:

una buona protezione solare (SPF), da usare anche in inverno se il bimbo trascorre tanto tempo all’aperto;

(SPF), da usare anche in inverno se il bimbo trascorre tanto tempo all’aperto; la consistenza del balsamo : da evitare i prodotti troppo cerosi e oleosi, poiché assorbono poco e lasciano una sensazione grassa e unta sulla bocca;

: da evitare i prodotti troppo cerosi e oleosi, poiché assorbono poco e lasciano una sensazione grassa e unta sulla bocca; il contenitore : questo è un fattore puramente estetico che però se sarà attrattivo invoglierà il bimbo a usare il balsamo labbra con più frequenza;

: questo è un fattore puramente estetico che però se sarà attrattivo invoglierà il bimbo a usare il balsamo labbra con più frequenza; il sapore del balsamo: un prodotto senza profumo e sapore è l’ideale da acquistare ma, in commercio esistono balsami che contengono lievi sapori dolci come il cioccolato o la fragola che potrebbero attrarre il bambino se quest’ultimo appare reticente all’uso. È invece sconsigliato usare prodotti che contengono mentolo o aroma di menta, perché ciò può causare una sensazione di bruciore o di disagio.

Balsamo labbra bambini: i migliori

La pelle dei bambini non è tutta uguale e quella delle labbra non fa eccezione. Ecco perché utilizzare un buon balsamo labbra è fondamentale.

Abbiamo scelto i migliori 5 disponibili sul mercato da poter acquistare online.

Lip Smacker - Burrocacao Unicorn per Bambini - Gusto Magico Un balsamo labbra pensato per le bambine a forma di unicorno che protegge le labbra delicate dei più piccoli dalle intemperie quali vento e basse temperature. 3 € su Amazon Pro Idrata e protegge le labbra

Packaging ispirato al mondo animale

Qualità prezzo ottimale Contro Nessuno

Hipp Baby - Balsamo Labbra Per Neonati e Bambini con Oli Biologici Balsamo labbra per bambini Biologico della linea HiPP Baby nutre le labbra delicate del bambino, si applica facilmente e non appiccica. 1 € su Amazon 7 € risparmi 6 € Pro Formula sviluppata per minimizzare il rischio di allergie

Dermatologicamente testato

Senza alcol, profumi allergizzanti, parabeni, paraffina, siliconi, sapone, emulsionanti PEG, coloranti e conservanti

Con olio di mandorle e cerca d'api Bio Contro Nessuno

Addolcilabbra Banana Burrocacao - Alkemilla Labbra protette e sane con il burrocacao per bambini al gusto banana: idratante, emolliente e addolcente perfetto da usare nella stagione fredda. 2 € su Amazon Pro Addolcente, nutriente e idratante

Gusto banana

Facile da utilizzare anche per i bambini più piccoli Contro Nessuno

Burt's Bees Balsamo per le labbra, Miele Il balsamo naturale Burt's Bees aiuta a nutrire le labbra secche con un tocco di miele dorato e vitamina E, lasciandole morbide, elastiche e super felici. 3 € su Amazon Pro 100% naturale

Sapore di Miele

Senza parabeni, ftalati, petrolato o SLS

Aiuta a nutrire le labbra secche con miele e vitamina E Contro Nessuno