Durante le tre dosi di vaccino anti-papilloma virus (Hpv) bisogna evitare la gravidanza

Se una donna sulla trentina ha intenzione di iniziare un ciclo di vaccinazioni anti-papilloma virus (Hpv), è necessario che tenga in considerazione il fatto di non poter rimanere incinta per un determinato periodo di tempo. Trovare posto negli ambulatori è molto difficile e, in tutto, le dosi di vaccino sono tre, che devono essere effettuate a distanza. Il ciclo potrebbe, quindi, richiedere un totale dai sei agli otto mesi di tempo, durante i quali non è assolutamente consigliato avere una gravidanza. Il motivo, come si legge su Repubblica, è che non ci sono studi a sufficienza per raccomandarla: se accade, bisogna interrompere il ciclo vaccinale e ricominciarlo dopo il parto.

L’Hpv, o papilloma virus umano, comprende una famiglia di virus che possono infettare la cute e le mucose corporee, in particolar modo quelle genitali, con più o meno aggressività. Si trasmette sessualmente e si stima che circa l’80% della popolazione adulta, sessualmente attiva, venga a contatto con uno o più tipi nell’arco della propria vita.

Per la maggior parte dei casi l’infezione provocata da questi virus non causa nessuna alterazione e si risolve da sola ma, se prolungata nel tempo, possono insorgere malattie della cute e delle mucose. La maggior parte di queste lesioni cervicali guarisce spontaneamente, ma alcune, se non trattate, progrediscono lentamente verso forme tumorali.

Il vaccino anti-Hpv, come ricorda il ministero della Salute, è raccomandato e offerto gratuitamente a partire dal compimento di 11 anni (fino ai 14 anni le dosi sono due, poi diventano tre), sia per le femmine che per i maschi. Procrastinare la vaccinazione non è consigliato, ma per molti motivi, tra cui la scarsa informazione a riguardo, molte persone si trovano ad affrontarla più avanti con l’età (quando, inoltre, gratuita non è più).

Per gli adolescenti, l’incompatibilità della vaccinazione con la gravidanza non è limitante, ma per chi si appresta a vaccinarsi in età adulta, questo fattore può essere disorientante. A 30 anni, infatti, quasi un anno di stand-by, potrebbe essere considerato un cospicuo periodo di tempo per una persona che desidera avere un bambino.

Ermelinda Monti, responsabile del Centro di Riferimento per la prevenzione, diagnosi e la cura della patologia genitale Hpv-correlata della Fondazione Irccs Ca’ Granda Policlinico di Milano, ha spiegato:

Dopo i 15 anni per completare il ciclo vaccinale anti-Hpv sono necessari circa sei mesi, perché le dosi sono tre da effettuare a distanza di due e sei mesi dalla prima. Spesso, però, i tempi si dilatano perché i pazienti hanno difficoltà a reperire centri dedicati per eseguire la vaccinazione.

In tutto questo arco temporale, alle donne viene sconsigliato di pianificare un figlio. Monti ha, infatti, dichiarato:

Inoculare il vaccino mentre la donna è incinta è sconsigliato perché non ci sono dati sufficienti in letteratura per raccomandarlo.

La ginecologa ha però rassicurato:

Se accidentalmente accade, non è assolutamente il caso di interrompere la gravidanza: in studi condotti sul vaccino Hpv in donne che hanno avuto una gravidanza durante il ciclo vaccinale non ci sono stati rischi per la madre o il nascituro. Quindi chi intraprende il ciclo vaccinale e rimane incinta deve interrompere la vaccinazione anti-Hpv vanificando, di fatto, le dosi fatte fino a quel momento perché per essere efficace il vaccino deve essere completato entro 12 mesi.

