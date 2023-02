La maestra dice al figlio che lo smalto per unghie è "da ragazze", e il papà gli fa la manicure

Quando Ashton, 3 anni, è tornato a casa e ha raccontato, deluso, la cosa a suo padre, quest’ultimo ha deciso di portare suo figlio in un salone di bellezza per una bella manicure rosa.

Chi stabilisce che farsi una manicure e mettersi lo smalto sia una cosa solo ‘per femmine’? E se un bambino amasse avere le unghie colorate? Ashton, ad esempio, ha tre anni, e da quando ne aveva due ama vedere i colori sulle sue dita. Spesso con il suo papà, Christian Shearhod, si mette lo smalto, e la cosa gli piace molto. Un giorno a scuola la sua maestra gli ha detto che lo smalto è una cosa solo per ragazze.

Quando è tornato a casa e ha raccontato, deluso, la cosa a suo padre, quest’ultimo ha deciso di commentare la frase dell’insegnante con i fatti e ha portato suo figlio in un salone di bellezza. “Mio figlio è tornato a casa da scuola arrabbiato perché la sua maestra gli ha detto che dipingersi le unghie è solo per le ragazze, quindi oggi lo porto al negozio per farsi una manicure!”, ha esclamato Shearhod nel suo video su TikTok.

Nella clip, ora virale con oltre 4 milioni di views, si vede Ashton che sceglie accuratamente il colore del suo smalto: “Voglio il rosa, e lo voglio su mani e piedi!”, ha gridato felice, per poi ammirare il risulto entusiasta. Shearhod, che è un insegnante a Los Angeles, ha spiegato alla NBC News di aver portato il figlio nel salone con la speranza che questa esperienza lo aiuti a sentirsi meglio dopo le parole della sua maestra.

“Volevo solo assicurarmi che non avesse sensi di colpa o vergogna, perché è qualcosa che gli è piaciuto, e l’abbiamo fatto insieme più volte”, ha detto aggiungendo che desidera che Ashton si goda la vita senza preoccuparsi di “rigorose norme di genere”. E infine, si è rivolto anche agli insegnanti della scuola materna del piccolo, chiedendogli di rispettare i suoi interessi: “Ho detto loro: ‘Ehi, apprezzerei se non diceste quel genere di cose ad Ashton, lasciagli fare le sue cose’”.