 I 15 principi della Carta dei diritti del bambino in Ospedale

Il bambino ha dei diritti, questi includono anche i servizi medico-sanitari e di riabilitazione anche in ospedale. Tali diritti sono dettati all’interno della Carta dei diritti del bambino in Ospedale che prevede 15 principi.

Scopriamo quali sono e perché sono così importanti da conoscere al fine di tutelare la salute del minore e godere della migliore assistenza sanitaria.

I diritti del bambino, anche in ospedale

Nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite e nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza viene affermato che i minori hanno diritto a ricevere aiuti, cure e assistenza e si riconosce il ruolo peculiare e centrale della famiglia per il loro armonico sviluppo e il benessere globale.

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA) insieme al Ministero dell’istruzione e l’Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI), nel documento redatto per i diritti dei bambini in ospedale, promuovono e sostengono:

Tutte le azioni volte a garantire pari opportunità nell’accesso alle cure dei bambini, nell’esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell’accesso all’istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura.

Nello specifico, la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dal 20 novembre del 1989, anno in cui venne approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, rappresenta a oggi un pilastro fondamentale per quanti operano nel campo della tutela dei minori, in particolare per chi si occupa della loro salute.

L’art. 24 della Convenzione ONU, infatti, recita:

Gli Stati riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

La mission del Manifesto dei diritti del bambino in Ospedale

Il bambino ha diritto a un aiuto e a un’assistenza particolari tesi a favorire il suo pieno sviluppo e la completa maturazione della sua persona sotto il profilo fisico, intellettuale, morale e sociale. La malattia può costituire per la persona di minore età un momento critico di dipendenza sia fisica che psicologica dagli adulti se non un ostacolo al suo percorso di crescita.

La Carta dei diritti del bambino in Ospedale redatta nel 2014 da AOPI (Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani) in collaborazione con AGIA (Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza) inizia proprio con queste parole a voler sottolineare l’importanza di garantire, a tutti i minori, assistenza sanitaria e servizi medici di qualità. In particolare, nella Carta viene reso noto come:

Tutto il personale degli ospedali afferenti alla rete AOPI si impegna a rispettare i diritti enunciati nella Carta e a garantirli a tutti i bambini e i ragazzi che fruiscono delle prestazioni sanitarie erogate, senza alcuna distinzione e a prescindere da ogni considerazione di razza, colore, sesso, lingua, religione, ogni opinione politica, origine nazionale, etnica o sociale, situazione finanziaria, incapacità, nascita o da ogni altra circostanza.

I 15 principi della Carta dei diritti del bambino in Ospedale

Il Manifesto si basa su 15 principi essenziali, un impegno da parte delle autorità e del personale sanitario a rispettare e a diffondere i diritti dei bambini sempre, soprattutto quando si trovano a vivere un momento difficile. La Carta nasce per supportare e aiutare, insieme ai bambini in difficoltà, anche i genitori con dei servizi alle famiglie che abbiano un valore assistenziale e psicologico di grande impatto.

Di seguito, 15 principi che devono essere rispettati dalle strutture sanitarie nazionali.