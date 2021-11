Vaccino Covid bambini approvato dall'Ema: non c'è obbligo né green pass

È previsto per dicembre l'avvio della campagna vaccinale per il Coronavirus tra bambini tra i 5 e gli 11 anni. Non sarà previsto nessun obbligo vaccinale, né Green Pass.

È arrivata in anticipo la decisione dell’EMA (Agenzia europea dei medicinali) che prevede l’ok al vaccino Covid per i bambini a dicembre. Il ministro Roberto Speranza lancia un appello alle famiglie italiane dei bimbi con età 5-11 anni, “Abbiate fiducia nei medici e nei pediatri”.

Inoltre, sembrerebbe non essere previsto nessun obbligo vaccinale né green pass per questa fascia d’età.

Vaccino Covid per bambini tra i 5 e gli 11 anni a dicembre: non c’è obbligo né green pass

Sono circa 4 milioni i bambini italiani che sono in attesa di essere vaccinati contro il Covid. In merito a ciò l’EMA si è pronunciata per un anticipo sulla vaccinazione anti-Covid per i bambini della fascia 5-11 anni che è arrivata nella giornata di oggi.

A seguire ci sarà la pronuncia dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) tra l’1 e il 3 dicembre prossimi e, conseguentemente, le vaccinazioni previste prenderanno l’avvio con le dosi pediatriche Pfizer ridotte rispetto a quelle previste per gli adulti.

Nel frattempo, il ministro Speranza e il sottosegretario alla salute Sileri, hanno affermato:

Faremo una campagna di comunicazione e l’indicazione che daremo sarà di ascoltare i pediatri e i medici. Inoltre, non è previsto Green Pass o obbligo vaccinale.

News Bambino (1-6 anni) Locatelli: “Entro Natale vaccino Covid Pfizer ai bambini tra i 5 e gli 11 anni” Anche in Italia arriva il vaccino Pfizer per bambini della fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. L'annuncio è arrivato dal presidente del...

Vaccinazioni Covid in arrivo per i minori 5-11 anni: il parere scientifico

La Società italiana di pediatria (SIP) ha evidenziato i benefici del vaccino Covid per i bambini della fascia d’età 5-11 anni. Inoltre, la Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) ha avviato il primo monitoraggio negli ospedali pediatrici.

La Fiaso ha, in più, consentito di contare ad oggi 16 pazienti di età media tra i 3 e i 5 anni ricoverati in ospedale a causa Covid.

I minori in Italia continuano a presentare un quadro meno grave degli adulti, ma possono avere necessità di ricovero ospedaliero fino, in rarissimi casi, a necessitare di cure in terapia Intensiva.

Come riportato da Rai News 24, Pierpaolo Sileri, ospite della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus, ha affermato: