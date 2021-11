Cosa cambia nel calcolo dell'Isee 2022 rispetto all'anno precedente? Ecco le nuove regole che serviranno per accedere alle agevolazioni per le famiglie.

Come si calcola l’Isee 2022 e per quali agevolazioni serve in famiglia? Queste le domande che indicano le novità inerenti il nuovo indicatore della situazione economica equivalente che, dall’anno prossimo, si rafforza per consentire ai nuclei familiari di ottenere nuovi bonus e detrazioni come per esempio l’assegno unico figli.

Isee 2022: le novità per calcolarlo e per quali agevolazioni per famiglia serve

Per poter usufruire delle agevolazioni economiche in famiglia come il Bonus asilo nido o l’Assegno unico universale per chi ha figli a carico, l’Isee 2022 seguirà il criterio anagrafico, ovvero fattori chiavi per il calcolo del reddito che si baseranno su:

residenza;

coniugi;

figli.

Il primo passo per calcolare in modo efficiente l’Isee, come spiegato da Il Sole 24 ore, è capire quali sono i componenti del nucleo familiare. Secondo il Dpcm del 5 dicembre 2013, n. 159, la famiglia di riferimento per il calcolo dell’Isee è quella anagrafica alla data di presentazione della Dsu (la dichiarazione sostitutiva unitaria che è alla base dell’indicatore).

Rientrano nel nucleo familiare per il calcolo dell’Isee anche i genitori non sposati sempre se sono conviventi, con, però, talune eccezioni se non si ha la stessa residenza.

L’Isee servirà nel 2022 ad allargare il numero delle prestazioni per le quali sarà richiesto l’indicatore come requisito indispensabile.

Le nuove regole per il calcolo del reddito

Per il prossimo anno si stima che siano oltre 12 milioni gli Isee che verranno prodotti. Questa impennata è data, in parte per i nuovi bonus e agevolazioni alle famiglie, ma anche perché l’Isee il prossimo 2022 si baserà sui redditi del 2020, e non come di consueto, nell’anno precedente (2021). Questo a causa della crisi economica dipesa dal Covid. Per molte famiglie, dunque, i redditi da cui si valuterà l’indicatore saranno più bassi e, conseguentemente verranno inoltrate molte più domande per accedere ai bonus. Uno degli incentivi che spingerà le famiglie a richiedere il nuovo Isee nel 2022 è dipeso dalla possibilità di richiedere l’assegno unico per i figli previsto da gennaio ed erogato da marzo. Inoltre, per il calcolo dell’Isee 2022, il figlio è considerato fisicamente a carico se il suo reddito: non supera 4.000 euro annui, se la sua età non è superiore a 24 anni ;

; non supera 2.840,51 euro annui, se la sua età è superiore a 24 anni.