Per avere delle agevolazioni scolastiche si può compilare il proprio ISEE: ecco come fare e quando presentarlo.

Con l’avvicinarsi dell’inizio delle scuole molte famiglie chiedono anche aiuti e sostegni per alcuni servizi essenziali, come mensa o trasporti pubblici, per i figli. Per sapere se si può godere di esenzioni dal pagamento di questi servizi è importante compilare il modello ISEE, che permette di verificare i redditi della famiglia e di valutare eventuali agevolaziini rispetto ad alcune prestazioni sociali come, appunto, la scuola.

Per far avere il proprio ISEE è sufficiente compilare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che può essere presentata in qualunque momento dell’anno, e ha validità fino al 31 dicembre. In qualunque momento può inoltre essere presentata una nuova dichiarazione – ISEE corrente – qualora ci siano importanti cambiamenti nella situazione economica del nucleo familiare (ad esempio, la perdita del lavoro).

Per compilare la propria DSU sono necessari:

Codice Fiscale e Documento d’identità del dichiarante

Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare ed eventualmente del coniuge non residente e del figlio a carico non residente (se il figlio non è coniugato o se non ha figli o se di età inferiore a 26 anni)

Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione)

Per quanto riguarda i redditi, si fa riferimento, nel 2021, a quelli relativi al 2019; occorre poi presentare altre certificazioni o documentazioni attestante i compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche.

È inoltre necessaria la documentazione relativa al valore del patrimonio mobiliare (come depositi bancari e/o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare), anche laddove risultanti all’estero, e certificati catastali, atti notarili di comparventidta, successioni o altre documentazioni sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero.

Qualora si fosse in presenza di una disabilità occorre la certificazione, tramite denominazione dell’ente che l’ha rilasciata, numero del documento e data del rilascio, anche di eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali nell’anno precedente la presentazione della DSU oppure per l’assistenza personale, che vengono detratte o dedotte nella dichiarazione dei redditi del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU. Infine, devon0o essere comunicati targa o estremi di registrazione al P.R.A. o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto.

Le agevolazioni previste riguardano:

Bonus asili nido , un sussidio dedicato al pagamento delle rette di nidi privati o comunali erogato mensilmente per un massimo di 11 rate entro il limite massimo di 3 mila euro annui.

, un sussidio dedicato al pagamento delle rette di nidi privati o comunali erogato mensilmente per un massimo di 11 rate entro il limite massimo di 3 mila euro annui. Tasse universitarie , da cui sono totalmente esenti gli studenti che appartengono a nuclei familiari con ISEE massimo di 20.000 euro, mentre vengono ridotte tra l’80% e il 10% per chi possiede un ISEE compreso tra i 20.000 ed i 30.000 euro. Per questa agevolazione non è possibile compilare la DSU mini.

, da cui sono totalmente esenti gli studenti che appartengono a nuclei familiari con ISEE massimo di 20.000 euro, mentre vengono ridotte tra l’80% e il 10% per chi possiede un ISEE compreso tra i 20.000 ed i 30.000 euro. Per questa agevolazione non è possibile compilare la DSU mini. Servizio mensa scolastica

Buoni libro, che danno la totale o parziale gratuità dei libri di testo ad alunni e studenti che frequentano le scuole secondarie di I e II grado, statali o paritarie, appartenenti a nuclei familiari in base a un indicatore ISEE stabilito di volta in volta dal Comune di appartenenza.

Per il termine entro cui presentare l’ISEE per avere le agevolazioni scolastiche è necessario informarsi presso il proprio Comune di appartenenza.