Per compilare l'ISEE si può fare la DSU mini, che permette di avere agevolazioni su alcune prestazioni. Ecco come farla e quando presentarla.

L’ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente – indica e confronta la situazione economica delle famiglie, ed è uno strumento importante nel caso in cui, ad esempio, si debbano chiedere riduzioni o sostegni economici, anche in vista dell’anno scolastico; per la richiesta dell’ISEE l’INPS permette di compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

In particolare, come si legge sul sito stesso dell’INPS, la DSU può essere presentata:

all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata.

al Comune.

a un Centro di Assistenza Fiscale.

online all’INPS, attraverso il servizio dedicato.

I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati – per i quali il soggetto si assume la responsabilità, anche penale – e in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e da INPS: nei primi rientrano dati anagrafici e beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione, nei secondi il reddito complessivo ai fini IRPEF e i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.

Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della dichiarazione, e i redditi da dichiarare sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU; per quanto riguarda il patrimonio mobiliare e immobiliare, invece, si fa riferimento a quello posseduto alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Per calcolare l’ISEE standard, utile genericamente per le prestazioni sociali agevolate, va compilata la DSU mini, che contiene i principali dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare. Solo in casi particolari – con prestazioni o specifiche caratteristiche del nucleo familiare – va compilata la DSU integrale, che fornisce informazioni aggiuntive. Ad esempio, la DSU mini non è valida qualora si voglia fare richiesta di:

prestazioni per il diritto allo studio universitario

presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti

presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi

esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza della Certificazione Unica o sospensione degli adempimenti tributari.

La DSU mini deve essere compilata secondo il modulo qui linkato.

Se c’è già un ISEE in corso di validità, presentando la DSU ISEE corrente si può ottenere il calcolo dell’ISEE corrente, riferito a un periodo di tempo ravvicinato rispetto alla richiesta di presentazione e laddove si siano verificate importanti variazioni del reddito – perdita di lavoro o interruzione dei trattamenti, ad esempio -; l’ISEE corrente ha validità di 6 mesi dal momento della presentazione della DSU ISEE, fatte salve eventuali variazioni della situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti (in quel caso deve essere aggiornato entro due mesi).