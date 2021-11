La storia di Curtis: il neonato più prematuro al mondo nato a 21 settimane

Pesava solo 420 grammi alla nascita ma ha resistito e ora sta bene, è la storia di Curtis il neonato più prematuro al mondo, nato a sole 21 settimane.

In America la notizia ha fatto il giro del web ed è rimbalzata ovunque nel mondo, Curtis il bebè prematuro ora detiene il Guinness World Records.

È stato un vero e proprio miracolo la sua nascita e la sua sopravvivenza un nuovo record mondiale ma Curtis, il neonato più prematuro al mondo, dopo essere stato attaccato ad un respiratore in terapia intensiva per 275 giorni, ora è fuori pericolo.

La storia arriva dall’Alabama, USA, dove il piccolo guerriero vive con la famiglia ormai da 16 mesi. Tutto ebbe inizio quando la mamma di Curtis, Michelle “Chelly” Butler, dopo un malore, venne ricoverata in ospedale e sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. Le settimane di gravidanza però non sembravano sufficienti a tenere in vita un bimbo.

Il 5 luglio del 2020, a sole 21 settimane di gestazione, Curtis Zy-Keith Means venne alla luce con 132 giorni di anticipo e un peso alla nascita che non sfiorava neppure il mezzo chilo.

Secondo i dottori che hanno seguito il caso della nascita, Curtis non aveva alcuna chance di sopravvivenza ma, a quanto pare, le statistiche scientifiche e i dottori questa volta erano errate.

Il piccolo ha vinto la sua battaglia dopo essere rimasto in ospedale attaccato ad un respiratore per ben tre mesi.

Curtis sarebbe dovuto nascere l’11 Novembre 2020 ma la famiglia è stata in grado di portare il neonato a casa solo lo scorso aprile. Il Dott. Brian Sims che ha fatto nascere il piccolo Curtis e seguito il suo decorso ospedaliero, ha detto:

Non sappiamo che cosa avrà in serbo il futuro per Curtis visto che non c’è un precedente come lui. Ha iniziato a scrivere la sua storia il giorno in cui è nato. Quella storia sarà letta e studiata da molti, nella speranza che aiuterà a migliorare la cura dei neonati prematuri in tutto il mondo.