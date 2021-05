Bonus Centri Estivi 2021, le novità del contributo per minori (da 3 a 14 anni)

Mancano poche settimane alla chiusura delle scuole e l’idea dei genitori di iscrivere i propri figli ai centri estivi si fa ogni giorno sempre più viva e presente. L’Inps dall’8 aprile scorso e fino al 30 giugno, ha attivato la richiesta per accedere al Bonus Centri Estivi 2021.

L’agevolazione riguarda tutte le famiglie con a carico minori fino a 14 anni di età. Scopriamo come funziona e come fare domanda prima della scadenza del bando.

Bonus Centri Estivi 2021, le differenze rispetto all’anno precedente

Continua anche quest’anno come la scorsa stagione il bando Inps per i genitori che decideranno di mandare i propri figli ai centri estivi. Tale agevolazione è un servizio per i genitori di figli minori di 14 anni per richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia rientranti nei bonus regionali 2021.

L’Inps informa che è possibile richiedere il contribuito inoltrando la domanda disponibile sul portale web dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

Il contributo per i centri estivi che rientra nel bonus baby sitting, è previsto dal Decreto Legge del 13 marzo 2021, n. 30,come agevolazione economica verso le famiglie italiane. Rispetto allo scorso anno (2020), sono state modificate alcune caratteristiche come gli importi e le categorie di aventi diritto.

Queste nuovi fattori hanno, così, portato a delineare nuovi profili inerenti l’autorizzazione e l’incompatibilità.

A chi è rivolto il contributo Centri Estivi?

Il contributo finanziario è un servizio messo a disposizione dei genitori che hanno figli minori dai 3 ai 14 anni d’età per richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia.

I requisiti necessari per accedere alla domanda sono: