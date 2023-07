Gag reflex, il riflesso faringeo nel neonato contro il rischio di soffocamento

Cos’è il riflesso faringeo nel neonato?

Il riflesso faringeo è un riflesso protettivo naturale che provoca la contrazione della parte posteriore della gola per proteggerci dal soffocamento. Proprio come il calcio che si verifica quando il medico colpisce il ginocchio nel punto giusto, il “gag reflex” avviene automaticamente, avviando una contrazione ritmica dal basso verso l’alto della faringe (il tubo che porta allo stomaco) per aiutare a portare il cibo verso l’alto e per impedire al riflesso di deglutizione di indurre i nostri corpi a tentare di deglutire.

Quando il riflesso del vomito viene attivato, costringe la parte posteriore della gola a chiudersi, impedendo essenzialmente la deglutizione. Se il cibo ha causato il vomito del bambino, il riflesso spinge il cibo (o l’oggetto) in avanti verso la parte anteriore della lingua. I bambini piccoli aprono naturalmente le labbra quando hanno il gag reflex, il che significa che in genere il cibo o l’oggetto che ha causato il riflesso uscirà direttamente dalla bocca.

Si tratta di un riflesso del tutto normale nei neonati, nei bambini e negli adulti, ma nei neonati è molto più accentuato. Questo è legato al fatto che il riflesso faringeo di un bambino di 6-10 mesi è molto più sensibile e può essere attivato più in avanti sulla lingua rispetto a un adulto.

La buona notizia è che, in genere, il gag reflex viene allenato e desensibilizzato dopo un paio di mesi di pratica con vari cibi solidi. Se il bambino vomita e vomita ripetutamente dopo il primo mese dall’inizio dei cibi solidi, è consigliato consultare il pediatra, che potrebbe individuare le cause o indirizzare il piccolo verso uno specialista della deglutizione.

Dalla nascita a circa 7-9 mesi, il riflesso faringeo viene attivato vicino alla parte anteriore della bocca (intorno al centro della lingua). A questa età, il riflesso faringeo è più sensibile che mai. Questo è importante per la sicurezza perché gli oggetti (cibo o qualsiasi altra cosa) attiveranno rapidamente il riflesso faringeo e verranno espulsi dalla bocca prima che superino la metà del la lingua.

Intorno ai 7-12 mesi di età, il riflesso faringeo si desensibilizza lentamente. Il punto che attiva il riflesso si sposta dal centro della lingua alla parte posteriore della lingua verso la gola. A questo punto, il cibo o gli oggetti possono avvicinarsi molto alla gola prima che il corpo riconosca che qualcosa è troppo grande per essere inghiottito e provi a spingerlo indietro.

Il riflesso del vomito, però, rimane attivo e forte, quindi se qualcosa (cibo, scarpe di Barbie, sassi, ecc.) colpisce la parte posteriore della lingua, la parte posteriore del palato (tetto della bocca) o anche la parte posteriore della gola, il gag reflex entra in azione.

Riflesso faringeo e soffocamento

Quando un neonato passa dal latte al cibo solido, la paura del soffocamento accompagna i genitori una pappa dopo l’altra. Molte volte, di fronte al bambino che tossisce o fa conati, la prima reazione è pensare che il cibo stia bloccando la respirazione e vorremmo intervenire per aiutarlo, rischiando però di peggiorare una situazione che generalmente si risolve spontaneamente.

Innanzitutto, è importante distinguere tra soffocamento e riflesso faringeo. Il soffocamento si verifica quando le vie aeree sono ostruite e il bambino ha difficoltà a respirare. I segni possono essere:

incapacità di piangere;

respirazione difficoltosa;

bambino che tira la pelle sul petto o si porta le mani alla gola;

sguardo di terrore;

suoni acuti;

cambiamenti di colore della pelle (che vanno dal blu al viola al cinereo).

In questi casi, è importante intervenire immediatamente effettuando una manovra di disostruzione, chiedendo ad eventuali persone presenti di chiamare aiuto se non sappiamo come eseguirla correttamente ed effettuando il massaggio cardiotoracico nei casi in cui non si riesca a eliminare l’ostruzione prima dell’arrivo dei soccorsi.

Se invece il bambino tossisce, fa conati, rigetta parte del cibo, si tratta del riflesso protettivo che provoca la contrazione della parte posteriore della gola. Quando accade, è importante lasciare che il bambino sputi il cibo da solo, evitando di infilare le dita nella bocca, con il rischio di spingere il cibo più in basso nella gola, peggiorando la situazione.

Il gag reflex e lo svezzamento

I bambini spesso hanno riflessi del vomito anche molto prima di iniziare i cibi solidi, quando vengono allattati al seno o con il biberon. Ciò si verifica in genere quando il bambino non è agganciato correttamente o se il bambino non è pronto a deglutire il latte.

Alcuni bambini vomitano quando il flusso di latte è troppo veloce o troppo potente. Molti bambini vomitano su un ciuccio o sulle tettarelle del biberon se non li conoscono. Tutti questi “gag” si verificano perché il cervello sta cercando di proteggere il bambino dall’inghiottire un “intruso” o qualcosa che il bambino non è pronto a ingoiare.

Questo riflesso del vomito in genere diminuisce nei primi mesi di vita del bambino quando il bambino viene “desensibilizzato” e impara ad accettarlo (ciuccio, capezzolo o consistenza del cibo) senza soffocamento.

Come abbiamo visto, però, è nel momento dello svezzamento che il riflesso faringeo viene attivato dai cibi solidi. Questo è perfettamente normale e fa parte del percorso attraverso cui i piccoli imparano a mangiare. Affinché i bambini sviluppino le capacità per masticare e gestire tutti i cibi (non solo quelli facili), infatti, è fondamentale che abbiano l’opportunità di commettere errori, come mangiare un boccone troppo grande o consistenze diverse da quelle liquide o le purée.

Quando un bambino morde troppo cibo e non riesce a muoverlo correttamente per masticare, il riflesso del vomito entra in azione e aiuta a spingere il cibo in avanti. Questa esperienza insegna al bambino che il cibo era troppo grande per essere ingoiato ed è essenziale per l’apprendimento e la costruzione della fiducia nel mordere e masticare. Col passare del tempo, il bambino imparerà a prendere morsi più piccoli e diventerà più abile nello spostare il cibo per masticarlo correttamente.

Sebbene possa essere molto disturbante da vedere per i genitori, si tratta di una fase naturale e necessaria ed è importante non impedire al bambino di sperimentare texture diverse per paura del riflesso faringeo. Per avere maggiore sicurezza e capire come gestire le situazioni che possono presentarsi quando i bambini introducono i cibi solidi, è importante che i genitori frequentino un corso di disostruzione pediatrica, così da sapere quando è necessario intervenire e in che modo.