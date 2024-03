12. Guenda Goria e Mirko Gancitano

Chiudiamo il nostro elenco con una coppia di italiano, Guenda Goria e Mirko Gancitano. I due avevano scelto di dare la lieta notizia nel salotto di Caterina Balivo, a La volta buona: “Sono un po’ emozionata perché è stato un traguardo che per me è un miracolo”, aveva esordito la pianista, che in passato aveva vissuto una gravidanza extrauterina che aveva messo in serio pericolo la sua salute. “Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli”.