Elisabeth Moss è incinta: a svelarlo è stata l’attrice stessa, la quale, dopo essersi presentata allo show di Jimmy Kimmel con il pancione, ha ricevuto dal conduttore la domanda: “Sei incinta o ti stai solo calando nel ruolo?”. “Un po’ entrambe le cose”, ha risposto lei: il riferimento, naturalmente, è al personaggio di June Osborne di The Handmaid’s Tale, interpretato proprio da Moss. L’attrice ha poi aggiunto di sentirsi “molto fortunata” per il fatto che la gravidanza stia andando “molto bene”.

Poi, la star di Mad Men ha chiesto a Kimmel, papà di quattro figli, alcuni consigli su cosa portare in ospedale, al che il conduttore ha condiviso dei suggerimenti che sua moglie, Molly McNearney, aveva ricevuto da Bill Murray anni prima: portare luci, candele e della musica. “Ha ragione, perché l’illuminazione nella stanza è terribile. È come se ci fosse un’illuminazione in stile Walmart per questo bellissimo evento che accadrà, e tu non lo vuoi, giusto?”. “Penso che sia una bellissima lista, mi piace”, ha quindi commentato Elisabeth Moss.

News Guenda Goria e Mirko Gancitano saranno genitori: l’annuncio ufficiale in tv Ospite a 'La volta buona' insieme al compagno, la musicista ha annunciato di aspettare un figlio. “Un miracolo”, hanno detto i due a Caterina B...

L’attrice ha poi annunciato che le riprese della sesta stagione di The Handmaid’s Tale dovrebbero iniziare nell’estate 2024. “Hai iniziato a dare la colpa del ritardo al bambino?”, ha quindi scherzato il conduttore. Come molte altre serie tv, anche The Handmaid’s Tale ha infatti subìto ritardi a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood.

Infine, Elisabeth Moss ha parlato del suo prossimo progetto, la serie thriller The Veil, raccontando di un incidente avvenuto durante le riprese di una scena di combattimento: “Ci siamo allenati per settimane, settimane e settimane. E a quanto pare non è stato abbastanza, perché la prima ripresa… Ho fatto la cosa sbagliata, non è stata colpa di nessuno, e sono andata a sbattere contro un muro e mi sono rotta la schiena. Mi sono fratturata una vertebra”.