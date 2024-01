Guenda Goria e Mirko Gancitano saranno presto genitori. A darne l’annuncio è stata la coppia stessa, la quale, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ha confermato la notizia già data in precedenza a Novella 2000: “Finalmente possiamo darvi la notizia che da mesi speravamo di potervi dare, ad agosto saremo genitori del nostro primo bambino, la nostra felicità è assoluta”, si legge sulle pagine del giornale.

“Sono un po’ emozionata, perché è stato un traguardo che per me è un miracolo”, ha esordito la musicista, commossa, durante il talk show. “Oggi non siamo in due, ma siamo in tre. Mi era stato detto che non avrei potuto avere figli in modo naturale, sono tre anni che ci proviamo, questo era il mio grande sogno. L’ultima gravidanza che ho avuto, quella extrauterina, è stata una tragedia, mi ha messo in pericolo e sono viva per miracolo”.

Nel luglio 2022, Guenda Goria si era recata al Pronto soccorso dopo aver accusato fortissimi dolori: lì, i medici avevano riscontrato la rottura di una tuba dovuta a una gravidanza extrauterina, con conseguente emorragia interna. Nelle sue storie Instagram, la musicista aveva spiegato:

Credo di avere avuto delle complicazioni. Mi dicono che credono che si sia rotta una tuba e si sia formato un coagulo di sangue che mi crea grande dolore. Credo che mi opereranno e la toglieranno perché ormai è compromessa. Sono tanto stanca, anche perché chi come me soffre di endometriosi sa quanto una debba convivere con il dolore. Sono tanti anni che convivo con il mal di pancia, rapporti difficoltosi, è veramente un calvario.

In seguito a questo evento Goria era stata poi operata d’urgenza. “Sono viva per miracolo – aveva raccontato a Oggi è un altro giorno –. Ci sono volute settimane per riprendermi”.

News Roberta Morise è incinta e ad agosto nozze con le chef Enrico Bartolini La conduttrice e lo chef stellato stanno vivendo una bellissima storia d'amore: "È una magia".

Un evento che, ora, appartiene al passato. A condividere la gioia della gravidanza anche la madre della pianista, Maria Teresa Ruta, che in un video Instagram ha voluto condividere con i fan la gioia di diventare nonna: “Nell’ultimo periodo sono stata un po’ latitante. Stavo seguendo gli sviluppi di questo momento così unico e gioioso. Tendo a dire sempre la verità e avevo paura che mi potevate fare delle domande. Ora sapete perché. Seguivo questi momenti difficili, complicati, impegnativi di Guenda, l’endometriosi, la gravidanza extrauterina e la perdita di una tuba. Ora finalmente vi posso dire che Guenda e Mirko potranno diventare genitori. E questo è un sogno che voglio condividere con voi”.