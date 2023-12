Roberta Morise ed Enrico Bartolini aspettano un figlio. Ma non solo: la conduttrice e lo chef stellato, sarebbero anche prossimi alle nozze che, stando a quanto ha svelato Dagospia, dovrebbero celebrarsi entro l’estate 2024. Nessuna conferma sulla gravidanza annunciata dal sito di Roberto D’Agostino da parte dei diretti interessati, ma di certo si sa che il loro amore, nato da poco, va a gonfie vele.

Enrico Bartolini, già padre di Tommaso, 15 anni, Giovanni, 10 anni, Vittoria, otto anni a breve, avuti dal suo precedente matrimonio, in una lunga intervista al Corriere della Sera, si è lasciato andare parlando della sua vita privata e della relazione con Roberta Morise:

Mi auguro sia l’ultima esperienza che faccio. Avere un riferimento nella società di oggi sembra impossibile, se lo trovi vuol dire tanto. Chi mi conosce dice che è inspiegabile: nessuno pensava mi potesse accadere una cosa del genere. Però l’amore è una magia. E io negli anni ho capito che se ci si ferma al solito schema, se si cercano persone fatte sempre nello stesso modo per avere sempre lo stesso tipo di relazione in cui sei tu al comando, poi alla fine è inevitabile fare gli stessi errori. E distruggere tutto. Con Roberta sto provando a interrompere questo circolo.

News Suki Waterhouse e Robert Pattinson aspettano un bambino: l'insolito annuncio di gravidanza La coppia, insieme dal 2018, ha annunciato ufficialmente di aspettare un figlio, e lo ha fatto in un modo molto particolare.

A confermare questa storia d’amore anche le parole di Roberta Morise nel salotto de La Volta Buona. A Caterina Balivo la showgirl ha raccontato come ha conosciuto lo chef: “Andiamo a Dubai per qualche giorno di vacanza con le amiche, e Monica dice andiamo a trovare Enrico che è un mio amico. Lui non c’era al ristorante, però io ho condiviso la storia di Monica, lui ha gentilmente risposto alla storia, dicendo ‘che pensiero gentile che hai avuto, Roberta’. E niente è iniziato tutto lì, con un tag”. Poi il primo incontro e il colpo di fulmine: