Damiano Carrara e Chiara Maggenti saranno presto genitori. Ad annunciarlo è lo chef stesso, il quale, incalzato da Antonella Clerici durante la sua ospitata a È sempre mezzogiorno, ha dato al pubblico la lieta notizia.

“So che vuoi dirci una cosa bella…”, ha esordito la conduttrice. “Bellissima, mi viene già da piangere”, ha risposto quindi lo chef. “Chiara aspetta un bimbo o una bimba e quindi saremo in tre. Divento papà!”.

Che splendida notizia! 💛 Tanti cari auguri per la dolce attesa a @chefcarrara e sua moglie Chiara! #ÈSempreMezzogiorno pic.twitter.com/g85t4eXSsa — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) February 20, 2024

La coppia, che insieme conduce il programma di cucina Casa Carrara – Dolci In Famiglia, ambientato nella pasticceria dello chef, ha poi condiviso l’annuncio anche su Instagram. “Oggi vi presentiamo un nuovo dolcino… il dolcino più speciale. Siamo emozionatissimi, la gioia e felicità che proviamo è unica e … non vedevamo l’ora di condividere questa bellissima emozione con tutti voi!”, hanno scritto i due nella descrizione del video postato insieme.

News Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sull'essere genitori da pochi giorni La coppia ha postato su Instagram alcuni dolci pensieri sui primi giorni insieme alla piccola Allegra, nata il 6 febbraio 2024.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti, fidanzati da diverso tempo, si sono sposati nel luglio del 2022. “Ci siamo conosciuti cinque anni fa”, aveva raccontato lei a Vanity Fair in un’intervista del 2023. “È stato un caso. Ci siamo trovati in un locale di Lucca anche se io non ci sarei dovuta essere quella sera: ci siamo incrociati, non ci conoscevamo, ed è nato subito il colpo di fulmine. […] Forse era scritto da qualche parte che avrei dovuto incontrarlo: quella sera avevo un altro programma, è stato davvero un caso trovarci lì. Per lavorare insieme ci vuole un gran feeling per lavorare insieme quando si è una coppia d’amore: bisogna essere bravi a ritagliarsi degli spazi solo per noi, ma devo dire che, in questo, siamo abbastanza bravi”.