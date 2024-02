Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli hanno condiviso su Instagram la gioia di essere genitori da poco. La coppia, che il 6 febbraio 2024 ha dato il benvenuto alla primogenita Allegra, ha condiviso su Instagram alcune impressioni sui primi giorni come mamma e papà.

“Ci stiamo prendendo la mano eh, ci siamo. Un po’ assonnati, ma ci siamo”, ha scritto Cerioli a corredo di una foto della famiglia al completo, mentre vediamo la piccola prendere il latte dalla mamma.

Uno scatto ricondiviso nelle sue storie Instagram proprio da quest’ultima, la quale ha avvisato i follower che a breve tornerà ad essere più presente sui social: “Domani torno operativa e ci facciamo una bella chiacchierata”, ha scritto a corredo del post. Sono in molti, infatti, i fan che si chiedono come sia andato il parto e come i due genitori stiano vivendo i primi giorni insieme alla piccola Allegra.

La coppia aveva annunciato la nascita della neonata con un post Instagram nel quale la piccola appariva in uno scatto in bianco e nero. “Benvenuta al mondo amore mio… È indescrivibile a parole. Oggi proprio non ne ho… respiro a fatica. La tua mamma è il mio eroe”, aveva scritto Cerioli.

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, rispettivamente 28 e 34 anni, si erano conosciuti nel 2019 a Uomini e Donne. In un’intervista a Verissimo del 2022, i due avevano confessato il loro desiderio di avere una famiglia: “Io e Arianna sogniamo una famiglia, credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello. Penso, spero e non vedo l’ora che Arianna sia la mamma dei miei figli”, aveva detto all’epoca Cerioli.