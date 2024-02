Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono diventati genitori: lo ha annunciato su Instagram la coppia stessa, la quale ha pubblicato una foto della piccola Allegra, nata il 6 febbraio 2024.

“Benvenuta al mondo amore mio… È indescrivibile a parole. Oggi proprio non ne ho… respiro a fatica. La tua mamma è il mio eroe”, scrive Cerioli in un post condiviso, a corredo di una foto in bianco e nero della neonata.

Moltissimi i commenti di congratulazioni, tra i quali anche quelli di Laura Chiatti, Elettra Lamborghini e Natalia Paragoni, che fanno i loro auguri ai due neogenitori. Anche Ludovica Valli lascia un commento sotto la foto, scrivendo: “Congratulazioni ragazzi. Sarà un viaggio indescrivibile”.

Arianna Cirrincione aveva annunciato di aspettare un bambino a inizio agosto 2023, con alcune storie Instagram nelle quali rispondeva alle domande dei follower: “Sono alla 23esima settimana di gravidanza e sono sincera, non posso lamentarmi, va tutto benone! Ogni tanto ho qualche giornata in cui mi riposo se mi sento più stanca, ma per il resto procede tutto bene”.

I due, che si erano conosciuti nel 2019 a Uomini e Donne, avevano già svelato in precedenza di voler diventare genitori. “Io e Arianna sogniamo una famiglia, credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello. Penso, spero e non vedo l’ora che Arianna sia la mamma dei miei figli. Sono innamoratissimo di lei e non riesco a vedermi senza di lei, quando non c’è, mi sento perso”, aveva detto Andrea Cerioli, ospite a Verissimo nel febbraio 2022 insieme alla compagna. In quell’occasione, i due avevano anche rivelato di stare pensando al matrimonio: “Il matrimonio è qualcosa che abbiamo in mente, ma prima ci piacerebbe avere un figlio”, aveva spiegato lei.