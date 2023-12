L’influencer ha raccontato su Instagram come si è organizzata per passare la notte da sola a casa con sua figlia Ginevra.

Natalia Paragoni, sempre molto attiva su Instagram nel raccontare la sua esperienza di mamma, ha raccontato ai followers la sua prima notte a casa da sola con la piccola Ginevra.

“Ginevra adesso dorme ed io sono da sola perché Andrea è andato a Bologna per una cosa importante – ha detto l’influencer nelle sue storie Instagram (ora non più visibili)– Dovevo andare anche io con lui, ma visto che Ginevra ha la febbre ho preferito restare con lei. Quando sono da sola con Ginny mi viene un’ansia bruttissima. Sento rumori ovunque e sono agitata”.

News Natalia Paragoni presenta per la prima volta la figlia Ginevra Zelletta L’influencer ha mostrato per la prima volta sui social il volto della sua primogenita, avuta dal compagno Andrea Zelletta.

“Stanotte non ho chiuso occhio e secondo me Ginevra l’ha percepito perché non ha dormito neanche lei – ha poi continuato Natalia Paragoni – Questa è stata la prima notte mia e della bimba da sole in casa, perché di solito viene sempre mia cognata o qualcun altro a farmi compagnia. Perché odio stare da sola e mi viene molta ansia soprattutto con la bambina”.

Non è la prima volta che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne racconta le sue ansie e le sue paure ai followers: pochi mesi fa, Paragoni aveva condiviso i momenti di tensione seguiti al primo vaccino della sua bambina: “Piange come non mai, ma non per il latte, né febbre. Penso che le facciano male le gambe dove ha fatto le punture”, aveva raccontato su Instagram.

Natalia Paragoni è diventata mamma il 21 luglio 2023. La piccola Ginevra è figlia del compagno Andrea Zelletta, conosciuto proprio nel programma di Maria De Filippi nel 2019.