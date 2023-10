Natalia Paragoni ha deciso di mostrare su Instagram il viso di sua figlia, Ginevra Zelletta. Dopo diversi mesi durante i quali aveva mantenuto la privacy sulla piccola, seppur condividendo spesso momenti della sua quotidianità da mamma, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha oggi deciso di fare uno strappo alla regola.

L’influencer ha quindi pubblicato un post nel quale tiene in braccio la figlia, mostrando il suo volto ai propri follower. “Il nostro look per la festa di oggi”, scrive a corredo del video, nel quale si avvicina alla fotocamera con la piccola in braccio. “Il primo vestito di Ginny era un altro, ma abbiamo voluto fare cambio per comodità, voi capite”.

E sono tanti i commenti di stupore degli utenti: “Amore! Siete meravigliose e Ginevra è un capolavoro…stupenda. Trovo che ti somigli tantissimo!”, scrive una di loro. “Bellissima famiglia e la piccola Ginevra è splendida”, scrive un’altra. “Mamma mia quanto è bella Ginevra! Ma non avevo dubbi, con due genitori come voi solo un capolavoro poteva uscire!”, scrive una terza ancora. E non manca il commento del papà, Andrea Zelletta: “Ed io muoio”, scrive, aggiungendo un cuore rosso.

News Natalia Paragoni dopo il primo vaccino della figlia: “Sta male, piange come non mai” L’influencer, di recente diventata mamma della piccola Ginevra, ha parlato ai follower delle condizioni di salute della figlia dopo il primo vacc...

La figlia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta è nata il 21 luglio 2023. I due si erano conosciuti a Uomini e Donne nel 2019, quando erano entrambi concorrenti del programma, decidendo poi di uscire insieme e andare a convivere poco dopo.