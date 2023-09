Le stories di Natalia Paragoni sulla prima volta lontana dalla figlia Ginevra

L'influencer, di ritorno dalla Mostra del Cinema di Venezia, riabbraccia la figlia Ginevra: "Mancava una parte di me. Ti amo".

Natalia Paragoni, di ritorno dalla Mostra del Cinema di Venezia, riabbraccia la figlia Ginevra. L’ex corteggiatrice ha sfilato sul tappeto rosso dell’evento, che ogni anno accoglie tra gli ospiti anche influencer, tiktoker e altri personaggi di internet.

“Tornata da te finalmente! La prima notte senza di te… Mancava una parte di me. Ti amo” scrive Paragoni nella didascalia che accompagna la foto della manina della bimba, stretta nella sua. Ginevra, che ha ora un mese, è stata lasciata in compagnia del papà Andrea Zelletta e di sua sorella per una notte, mentre l’influencer si trovava a Venezia.

Poi, in una story successiva, la dedica alla cagnolina Gigliola: “E poi c’è la mia prima bimba, il mio primo amore. Sempre con noi, ovunque, per sempre” scrive, accompagnando la frase con una foto dell’animale.

L’influencer ha parlato molte volte della sua maternità, in stories nelle quali si metteva a nudo raccontando le difficoltà che una giovane neomamma affronta alla sua prima esperienza, tra le preoccupazioni, il senso di inadeguatezza e la mancanza di sonno.

Proprio la sera prima dell’evento, Paragoni aveva pubblicato un video selfie in cui mostrava la bambina intenta a mangiare, scrivendo: “Sono le quattro di notte e va tutto bene… Tra due ore ho la sveglia (Venezia arrivo, dammi tempo!). Intanto, Ginevra è drogata di latte”. E già erano in molti a pensare che la bambina non avrebbe viaggiato con lei fino al Lido, ma che sarebbe rimasta con il papà.

La piccola Ginevra è nata il 20 luglio dall’amore dell’influencer per Andrea Zelletta, tronista di Uomini e Donne a cui Paragoni faceva da corteggiatrice. Nel maggio del 2019 lui aveva deciso di uscire dal programma per vivere la sua storia con l’influencer, e i due avevano iniziato una convivenza pochi mesi dopo. La coppia aveva annunciato la gravidanza nel gennaio 2023.