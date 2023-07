È nata Ginevra: Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori per la prima volta della piccola Ginevra. Ad annunciarlo è stato proprio l’ex tronista che, tra le storie pubblicate su Instagram, ha svelato il nome della figlia, condividendo un’immagine in compagnia della neomamma e della nuova arrivata, nata alle 11:29 del 20 luglio.

“Natalia mi hai regalato la gioia più grande. Ti amo”, recitano le parole di Andrea Zelletta inserite all’interno della foto di famiglia in cui l’influencer stringe tra le braccia la piccola di casa. La coppia si era conosciuta nel corso del 2019 tra le puntate di Uomini e Donne e, nel gennaio del 2023, Natalia Paragoni aveva annunciato di essere rimasta incinta, condividendo alcune foto sui social seguite da un video in cui mostrava il test di gravidanza positivo:

Felicissimi, ma non avevamo ancora realizzato il tutto. Però è sempre una sorpresa che ci rimarrà nel cuore.

Inoltre, come preannunciato nel corso del gender reveal di marzo 2023, organizzato a Verissimo da Silvia Toffanin, l’autrice de La vita secondo Naty (il primo romanzo autobiografico della creator), aveva già selezionato diversi possibili nomi per la bambina, soprannominata affettuosamente carciofina: “Ginevra, Diana o Alisia, se è femmina”.

Tuttavia, nei mesi seguenti, la coppia ha deciso di non rivelare la scelta: “Preferisco dirlo quando è nata sinceramente”, aveva spiegato Paragoni, condividendo su Instagram tutte le preoccupazioni provate nel corso della gravidanza: “Me la sto facendo sotto di brutto, mi sogno tantissime volte che sto per partorire”, aveva confidato ai numerosi followers, parlando di un sogno che, proprio in queste ore, si è finalmente realizzato.