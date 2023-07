Le assurde critiche a Natalia Paragoni per la foto con il pancione in vista

Natalia Paragoni ha pubblicato sui canali social alcuni scatti del concerto benefico di Fedez, Love Mi, organizzato in piazza Duomo lo scorso 27 giugno. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso una serie di immagini in cui indossa un crop–top di colore bianco che lascia scoperto il pancione e, per questo motivo, alcuni haters hanno invaso il suo ultimo post di commenti (non richiesti), accusandola di esibizionismo.

“Se non mostri la pancia gravida ormai non sei nei trend – si legge tra i commenti delle sue ultime foto – Questo esibizionismo di mostrare sempre la pancia… Io questo outfit lo trovo volgare e per nulla raffinato”, hanno dichiarato altri utenti, riempiendola di giudizi negativi. A quel punto, la futura mamma ha deciso di rispondere in prima persona alle polemiche sollevate sui social condividendo una storia su Instagram (ormai non più visibile):

Ma sotto il mio ultimo post è successo un macello. Vi consiglio un po’ più di sesso, fa sempre bene. Vi sentirete più leggeri.

In realtà il baby bump, ovvero la moda di portare capi che lascino il pancione scoperto, è un trend seguitissimo anche dalle celebrity internazionali, e la “capostipite” può essere considerata Rihanna, che in entrambe le gravidanze ha lasciato spesso e volentieri la pancia in bella vista.

Natalia Paragoni e il compagno Andrea Zelletta stanno aspettando l’arrivo della primogenita di casa e, qualche settimana fa, la futura mamma aveva deciso di rivelare su Instagram la data del parto, prevista per il prossimo 4 agosto. L’influencer 25enne si era confidata ai numerosi followers in merito alle sue preoccupazioni, parlando delle principali difficoltà incontrate durante la gravidanza:

Sono un po’ più adagiata, un po’ di tranquillità diciamo, ma menomale. La cosa più difficile è allacciarsi le scarpe e portare fuori i cani.

In merito alla scelta del nome, inoltre, l’ex concorrente del dating show di Canale 5, ha dichiarato di non volerlo rivelare fino al momento della nascita: “Il nome è scelto, però non si sa mai che cambi idea. In teoria l’abbiamo già scelto da un po’, ma ogni tanto Andrea se ne esce con un altro nome”.