Natalia Paragoni, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, di recente diventata mamma, ha nuovamente condiviso con i suoi follower alcuni momenti della sua quotidianità con la neonata, la piccola Ginevra, di due mesi. In particolare, Paragoni ha questa volta aggiornato i fan sullo stato di salute della bambina, che sta male per via del suo primo vaccino.

“Piange come non mai, ma non per il latte, né febbre. Penso che le facciano male le gambe dove ha fatto le punture”, ha svelato l’influencer in alcune storie Instagram.

Per i bambini essere scossi dopo il vaccino è normale: a tale proposito, gli esperti consigliano di intervenire nel primo minuto per aiutare il proprio figlio a superare il momento di dolore. Tra le strategie suggerite vi sono il pronunciare parole di incoraggiamento oppure il contatto fisico, come dare un abbraccio o tenersi per mano.

News Scienza Come calmare il bambino dopo il vaccino? È fondamentale il primo minuto Lo studio della York University di Toronto dimostra che parlare al bambino dopo il primo minuto post vaccinazione è la strategia giusta per calmar...

Ad ogni modo, l’ex corteggiatrice non è nuova a questo tipo di racconti: Paragoni ha, infatti, parlato diverse volte della maternità e delle sue difficoltà da neomamma, condividendo con i fan anche i momenti più difficili della sua prima esperienza, e ricevendo il loro supporto. I follower, del resto, hanno sempre apprezzato la trasparenza dell’influencer, rivedendosi spesso in ciò che racconta.

Recentemente, per esempio, Natalia Paragoni è tornata a lavorare, partecipando alla Fashion Week di Milano: l’ex corteggiatrice ha documentato su Instagram alcuni momenti dell’evento, mostrando ai follower come riuscisse a conciliare i suoi impegni con i bisogni della neonata.

News Le stories di Natalia Paragoni sulla prima volta lontana dalla figlia Ginevra L'influencer, di ritorno dalla Mostra del Cinema di Venezia, riabbraccia la figlia Ginevra: "Mancava una parte di me. Ti amo".

La piccola Ginevra, nata dalla relazione dell’influencer con il compagno Andrea Zelletta, anch’esso ex concorrente di Uomini e Donne, è venuta alla luce il 21 luglio 2023. I due si erano conosciuti proprio all’interno del programma, nel 2019, decidendo poi di uscire insieme e andare a convivere poco dopo.