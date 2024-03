Vanessa Hudgens è incinta: a svelarlo un’apparizione pubblica dell’attrice, che ha sfilato sul red carpet degli Oscar 2024 con un vistoso pancione. La star di High School Musical, co-conduttrice del pre-show dell’evento, si è presentata alla premiazione in un abito nero a maniche lunghe tenendo la pancia con le mani: per lei e per il marito, il giocatore di baseball Cole Tucker, si tratta del primo figlio.

Voci di una presunta gravidanza si erano già diffuse a ottobre 2023, quando l’attrice era apparsa in pubblico per la sua festa di addio al nubilato. Proprio pochi giorni fa, il 6 marzo 2024, l’attrice aveva parlato di tali speculazioni al podcast She Pivots, dichiarando di essere stata infastidita dal fatto che le persone parlassero del suo corpo ipotizzando una gravidanza: “Mi sono letteralmente scontrata con il pubblico che aveva diffuso le sue opinioni su di me in una maniera irrispettosa”, ha esordito.

“A ottobre ho fatto il mio addio al nubilato e ho pubblicato un video, e c’erano tutti questi commenti che dicevano: ‘Oh mio Dio, sei incinta’”, ha continuato l’attrice, definendo quei rumor ‘indelicati’. “Mi dispiace di non vestirmi aderente tutti i giorni e di essere una vera donna e di avere un vero corpo”, ha poi aggiunto in modo sarcastico. “Non fate supposizioni su tutti gli aspetti della vita, ma soprattutto sui corpi delle altre donne”.

Vanessa Hudgens, 34 anni, e Cole Tucker, 27, si sono uniti in matrimonio a dicembre 2023 dopo tre anni di frequentazione, con una cerimonia molto intima a Tulum, in Messico. In un’intervista a Vogue, l’attrice aveva dichiarato: “Non avrei potuto sognare un matrimonio migliore. Sapevo che sarebbe stato magico, ma ha superato le mie aspettative”.