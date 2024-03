Álvaro Soler e Melanie Kroll saranno presto genitori: a farlo sapere è la coppia stessa, che ha comunicato ai fan di stare aspettando il primo figlio con un originale post Instagram. In un video, pubblicato sui profili di entrambi, vediamo infatti i due mentre sfogliano un giornale sulla cui prima pagina campeggia il titolo: “Baby no. 1 coming soon”, il bebè numero 1 sta arrivando. Poi, vediamo il cantante baciare il pancione della moglie.

Moltissimi i commenti di congratulazioni, tra i quali quelli dei cantanti Nico Santos, Kelvin Jones, Baby K, e David Bisbal, e di molti altri artisti con i quali il cantante spagnolo ha collaborato nel corso della sua carriera.

Il cantante, nato nel 1991, è conosciuto per il suo tormentone del 2015 El mismo sol, seguito, l’anno successivo, da Sofia. Soler si era inoltre fatto conoscere nel nostro Paese per aver partecipato come giudice, sempre nel 2016, alla decima edizione di X Factor, oltre ad aver collaborato con Emma Marrone al brano Libre. Nel 2020, il cantante spagnolo aveva deciso di prendersi una pausa prima di uscire, l’anno seguente, con il singolo Magia.

Melanie Kroll, classe 1998 e di origine tedesca, è invece laureata in economia aziendale. Oltre a fare la modella, è anche insegnante di fitness e cofondatrice dell’agenzia Four One. Álvaro Soler e la compagna si sono sposati il 23 maggio 2023, dopo aver ufficializzato la relazione l’anno precedente, quando erano apparsi insieme sul red carpet di un evento a Berlino. Per entrambi, questo sarà il primo figlio.