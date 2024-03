Gigi D’Alessio sarà papà per la sesta volta: a confermare le voci su una presunta gravidanza della compagna Denise Esposito, che già da qualche settimana la volevano incinta, un’uscita pubblica nella quale la donna è apparsa con un visibile pancione. Il cantante e la compagna hanno infatti sfilato a Napoli, sul red carpet della prima del film Caracas del regista Marco D’Amore, nella serata di martedì 27 febbraio 2024.

Per la coppia si tratta del secondo figlio insieme dopo la nascita del piccolo Francesco, che poche settimane fa, il 24 gennaio 2024, ha compiuto due anni. Oltre a lui, Gigi D’Alessio è anche papà di Claudio, Ilaria e Luca, nati rispettivamente nel 1986, nel 1992 e nel 2003 dal suo matrimonio con Carmela Barbato, e di Andrea, avuto nel 2010 dalla relazione con la cantante Anna Tatangelo.

Le voci su una presunta gravidanza di Esposito circolavano già da parecchie settimane: secondo alcune voci non confermate né smentite da Gigi D’Alessio, pare che l’artista avesse dato il lieto annuncio dietro le quinte di The Voice Senior, programma al quale partecipa in qualità di coach. Durante la sua ospitata da Fiorello a Viva Rai 2!, inoltre, il cantante aveva commentato una notizia sul calo delle nascite in Italia scherzando: “In Italia non si fanno figli…? È perché li faccio tutti io”. Una frase nella quale molti avevano voluto vedere una conferma dell’arrivo del sesto figlio, ma alla quale D’Alessio non aveva fatto seguire alcuna comunicazione ufficiale.

E, proprio pochi giorni fa, il cantante ha festeggiato il suo 57esimo compleanno insieme ai cinque figli. In un dolce post Instagram nel quale i sei appaiono tutti insieme davanti alla torta di compleanno, il cantante ha scritto: “Ecco il mio patrimonio”.