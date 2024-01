Gigi D’Alessio e Denise Esposito potrebbero essere presto di nuovo genitori. A lanciare l’indiscrezione su una presunta gravidanza è stato il giornale Oggi: stando a quanto si legge sul settimanale, il cantautore avrebbe dato l’annuncio di un nuovo figlio in arrivo dietro le quinte di The Voice Senior, anche se per ora nessuna conferma ufficiale è arrivata. In molti, però, hanno voluto vedere delle allusioni sul futuro bebè in uno scambio di battute tra D’Alessio e Fiorello, avvenuto durante la trasmissione Viva Rai 2!. Se così fosse, per il cantante si tratterebbe del sesto figlio, il secondo insieme a Esposito, dopo la nascita del piccolo Francesco a gennaio 2022.

Nel corso del suo programma mattutino, Fiorello ha letto una notizia sul calo delle nascite in Italia, nella consueta rassegna stampa. A questo ha replicato divertito Gigi D’Alessio: “In Italia non si fanno figli…? È perché li faccio tutti io”. Sono appunto queste le frasi nelle quali molti hanno visto un riferimento al sesto figlio (forse) in arrivo.

Oltre al presunto bebè numero 6, D’Alessio è papà di Claudio, Ilaria e Luca, nati dal suo matrimonio con Carmela Barbato, poi di Andrea, avuto dalla cantante Anna Tatangelo, e infine di Francesco, avuto proprio insieme a Esposito. Ma non è tutto: in famiglia, infatti, ci sono anche tre nipotine, figlie del suo primogenito Claudio, e tra pochi mesi ne arriverebbe un quarto: Ilaria D’Alessio ha infatti da poco comunicato di essere in dolce attesa.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito, insieme dal 2020, si sono conosciuti durante un concerto del cantante a Capri. I due hanno avuto il loro primo figlio, Francesco, il 24 gennaio del 2022.