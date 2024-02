La concorrente del reality ha parlato della sua esperienza in un video postato su TikTok: "Dopo un po', stavo davvero iniziando a credere che forse non avrei mai visto quelle due linee rosa".

Alexa Lemieux, star della terza stagione di Love is Blind, si è aperta con i follower sul suo percorso con l’infertilità. Sposata dal 2021 anni con Brennon Lemieux, anch’esso concorrente del dating show, la donna ha voluto condividere la sua esperienza su TikTok.

“Pensavo che un giorno avremmo deciso di diventare genitori e che sarebbe semplicemente successo”, ha scritto nella descrizione del video, nel quale la vediamo intenta con alcune punture.

#ttcjourney #ttccommunity #iui ♬ You are gonna be a mom - OatmealsMama @mrsalexalemieux I thought we would decide one day to become parents and it would just happen. Doctor after doctor told me I was completely healthy and there was no explanation as to why I wasn’t getting pregnant. A year and a half and two failed IUI treatments later, there was still no baby. I cut out alcohol and caffeine, got weekly acupuncture, ate all the “warming foods,” and tried almost everything people recommended. After a while, I really believed I may never see those two pink lines and have a baby of my own that would one day call me mama. They say when you least expect it, it will happen. This journey has been one of the hardest things I have ever been through, but it was worth the wait. Just a friendly reminder that you never know what someone is going through. While asking someone when they’re going to have babies comes from a completely harmless place, it can be a heartbreaking question for a lot of women who are struggling. I’m sprinkling baby dust on any woman who is going through infertility and waiting on their baby. 🤍 #ttc

“Dottore dopo dottore, tutti mi dicevano che ero perfettamente sana e non c’erano spiegazioni al fatto di non restare incinta. Dopo un anno e mezzo e due inseminazioni intrauterine fallite, non c’era ancora nessun bambino”, continua la descrizione.

“Ho eliminato alcol e caffeina, ho fatto l’agopuntura tutte le settimane”, ha detto Lemieux, spiegando di aver fatto il possibile per combattere l’infertilità. “Dopo un po’, stavo davvero iniziando a credere che forse non avrei mai visto quelle due linee rosa, e che non avrei avuto un bambino tutto mio che un giorno mi avrebbe chiamata mamma. Dicono che quando meno te lo aspetti, succederà. Questo viaggio è stato una delle cose più difficili che abbia mai vissuto, ma ne è valsa la pena”. E ha concluso:

Ricordatevi che non sapete mai cosa una persona stia passando. Anche se chiedere alle persone quando avranno figli viene fatto in buona fede, può essere una domanda straziante per molte donne che stanno lottando. Mando energie positive a ogni donna che sta attraversando un periodo di infertilità e sta aspettando il proprio bambino.

Nel video, la donna ha poi aggiunto: “Devo dirti una cosa: un giorno sarai mamma, e anche una di quelle brave. So che in questo momento ti sembra che questa cosa continui a allontanarsi sempre di più dalla tua portata, ma tu sei forte, sei resistente e implacabile, e un giorno riuscirai a far sì che ciò accada. Guarderai a questo periodo triste, doloroso e frustrante della tua vita e ti dirai che rifaresti tutto da capo dieci volte se ti portasse dove sei ora”.

Dopo un anno e mezzo di tentativi, Alexa e Brennon Lemieux stanno finalmente aspettando il loro primo figlio. I due avevano annunciato la gravidanza al magazine People a gennaio 2024: “Lo abbiamo voluto e siamo molto grati di esserci arrivati”, ha detto la donna. “È una parte molto importante della mia vita e poi non so mantenere i segreti… quindi sono pronta a farlo sapere!”.