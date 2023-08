Tara Lipinski parla degli aborti spontanei "strazianti" e del senso di solitudine durante le cure per la fertilità

“Ho mantenuto un piccolo segreto negli ultimi 5 anni e questa è stata sicuramente una strana sensazione per me”, inizia così il post di Tara Lipinski, attrice ed ex pattinatrice olimpica statunitense di 41 anni, che su Instagram ha deciso di condividere la sua esperienza straziante con l’infertilità. “Sono cresciuta come atleta olimpica e da giovanissima ero sotto i riflettori e condividevo la mia vita pubblicamente”, spiega l’atleta in un’intervista a PEOPLE, sottolineando come sia stato difficile convivere con questo segreto.

“Semplicemente non ero emotivamente o mentalmente in grado di farlo. – aggiunge cercando di spiegare il perché, invece, ora ha deciso di condividere questa esperienza – Ero così sopraffatta e lottavo ogni giorno ma ero in un posto dove non potevo portare altre persone e quel pensiero mi ha davvero spaventato”. Nonostante questo Tara Lipinski era consapevole dell’importanza di condividere la sua storia:

Sapevo da sempre di voler davvero parlare della mia storia perché l’infertilità di per sé è così isolante. Penso che ora sentiamo molte più storie sulla fecondazione in vitro e sappiamo che le persone usano le madri surrogate e abbiamo una visione generale della cosa. Ma non si sentono mai dettagli profondi. E penso che quando ho iniziato questo viaggio, era tutto ciò che volevo: entrare in contatto con le donne.

Poi la pattinatrice si è soffermata sui dettagli più dolorosi, nel suo viaggio ‘nell’inferno dell’infertilità’ dove cercare di costruire una famiglia era diventato un lavoro a tempo pieno: “Ogni momento di veglia ruotava in qualche modo attorno alla fertilità, al prossimo appuntamento e al prossimo dottore, al ciclo successivo, al dolore e alla perdita ed è stato un viaggio senza fine”. Lipinski ha sempre desiderato diventare mamma, e non avrebbe mai pensato di avere difficoltà a rimanere incinta, salvo poi scoprire che non era così semplice.

“Quando ho iniziato la fecondazione in vitro, ho pensato: ‘Che meraviglia, avremo una piccola squadra di calcio di embrioni lì ad aspettarci ogni volta che deciderò di rimanere incinta’ – ricorda Lipinski – E certamente non era così quando abbiamo iniziato. È stato un viaggio lungo e tortuoso, pieno di fallimenti dopo fallimenti dopo fallimenti”.

Negli ultimi cinque anni, sono stata sotto anestesia 24 volte, ho avuto quattro aborti, quattro D&C [dilatazione e raschiamento], sei trasferimenti di embrione falliti, otto recuperi e mi è stata diagnosticata un’endometriosi con due successivi interventi chirurgici importanti. Il mio punto più basso è stato l’estate scorsa, quando ho avuto due aborti consecutivi. Un aborto è stato straziante, ma quattro mi hanno fatto sentire il guscio di me stessa. Dopo il secondo aborto, ho smesso di piangere. Non c’erano più lacrime. mi sentivo semplicemente insensibile.

L’atleta, infine, sottolinea come il dolore non fosse solo per gli aborti, ma anche i trasferimenti IVF falliti sono stati una perdita straziante:

Il prelievo e il trasferimento degli embrioni nel ghiaccio non sono un processo facile. Molti ormoni ed emozioni fanno parte di questo processo. Non è garantito che tu possa portare a casa degli embrioni, ma quando li ottieni, sono preziosi. Immagina che diventino tuoi potenziali figli, quindi perdere quella possibilità in un trasferimento è anche straziante.

Da questa esperienza Tara Lipinski ha compreso la sua forza, una forza molto diversa da quella che pensava di avere come atleta: “Come atleta pensi: ‘Oh, sono così forte e sono in grado di superare qualsiasi cosa, e non sapevo che questo viaggio me lo avrebbe davvero insegnato”. L’atleta e suo marito hanno anche deciso di parlare dei loro problemi di infertilità in un podcast, che a breve pubblicheranno: “È stato davvero bello poterlo fare alle nostre condizioni, raccontare la nostra storia nel modo in cui volevamo e documentare questo momento della nostra vita, e penso che forse possiamo guarire un po’ mentre lo facciamo”.