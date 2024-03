Marica Pellegrinelli ha mostrato la pancia che cresce su Instagram: in alcune storie postate sul social, la modella ha ripreso il suo pancione in un video mentre era in attesa all’interno di un centro di bellezza. Incinta ormai di 30 settimane, la futura mamma si è infatti regalata un trattamento con Carolina Dantas de Menezes, specialista di massaggi drenanti in gravidanza.

La modella sta aspettando una femminuccia, la prima figlia insieme all’attuale compagno William Djoko: i due lo avevano comunicato dopo essere stati paparazzati mentre uscivano da una visita ginecologica poche settimane fa, nel febbraio 2024: “Sono incinta! Sarò ancora mamma. Siamo molto felici”, aveva dichiarato Pellegrinelli al settimanale Diva e Donna.

In una lunga dedica Instagram, William Djoko aveva poi rivelato che il bebè fosse una femmina, e che, come secondo nome, avrebbe portato proprio quello della madre del dj, venuta a mancare a ottobre 2023. “(…) il secondo nome della nostra bambina sarà Wilhelmina, come mia madre, in una vera continuazione della sua vita, il regalo più bello. Ti adoro Marica”, aveva scritto Djoko a corredo di alcune foto della modella.

Nel 2022, Marica Pellegrinelli aveva affrontato un tumore alle ovaie: “Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento”, aveva raccontato su Instagram nel luglio 2023. “Sono felice e baciata dalla fortuna, voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno, straripante”.

Oltre alla piccola che arriverà tra poco, Marica Pellegrinelli è anche mamma dei piccoli Raffaela Maria, oggi 12 anni, e Gabrio Tullio, di 8, avuti dal suo precedente matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti, terminato nel 2019.