Per la modella si tratta del terzo figlio, dopo i due avuti con Eros Ramazzotti. “Siamo molto felici, ma non riveliamo ancora il sesso”.

Marica Pellegrinelli aspetta un bambino con William Djoko. A darne annuncio è stata la stessa modella: “Sono incinta! Sarò ancora mamma. Siamo molto felici”, ha dichiarato al settimanale Diva e Donna, che ha paparazzato i due mentre uscivano da una visita ginecologica. Del bambino, però, non sappiamo ancora il sesso: “Non posso ancora dire se sarà un maschietto o una femminuccia”, ha detto Pellegrinelli al giornale.

Per la modella si tratta del terzo figlio, dopo i due avuti con Eros Ramazzotti: Raffaela Maria, oggi 12 anni, e Gabrio Tullio, di 8, mentre per la coppia questo è il primo figlio insieme. Marica Pellegrinelli e William Djoko stanno insieme dal 2021, ma si sa poco della vita privata del dj, nato da padre camerunese e madre di origine ucraina e olandese.

L’annuncio è una lieta notizia per Pellegrinelli, che nel 2022 aveva combattuto contro un tumore alle ovaie. “Dolori fortissimi alle spalle, poi anche durante i rapporti (…) Ho iniziato a non star bene a fine ottobre [2021], quindi prima di tornare dalla ginecologa ho praticamente visitato tutti i medici milanesi: smesso di nuotare, di correre, di mangiare latticini”, aveva raccontato ai suoi follower Instagram.

Poi, nel 2022, l’operazione per rimuovere il tumore. “Quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri”, aveva detto ai follower, spiegando l’importanza della prevenzione.

Ora, però, il peggio sembra essere passato: pochi mesi fa, la modella aveva infatti parlato al magazine F del suo desiderio di essere mamma di nuovo: “Ho aspettato per la nuova gravidanza per timore di una recidiva, ma ora è arrivato il momento: sono pronta per una terza gravidanza”.