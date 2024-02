Andreas Muller e Veronica Peparini si stanno preparando alla nascita delle loro due gemelle, e non mancano mai di condividere il loro percorso con i fan. Proprio nelle ultime ore, il futuro papà ha postato nelle sue storie Instagram un selfie allo specchio che lo ritrae insieme alla coreografa.

In un’altra storia, che raffigurava un’immagine virtuale delle due gemelline, il ballerino ha invece scherzato: “Comunque io so i nomi”. La coppia, infatti, non ha ancora svelato come chiamerà le due sorelline, e sono in molti a pensare che i nomi rimarranno segreti fino al momento della nascita.

I due non hanno mai mancato di aggiornare i fan sulla gravidanza, anche durante i suoi momenti più difficili. Pochi mesi fa, infatti, Andreas Muller e Veronica Peparini avevano annunciato di aver avuto delle complicazioni, ovvero la possibilità di trasfusione feto-fetale, sindrome in cui uno dei due gemelli diventa donatore di sangue per l’altro. Questa problematica si sviluppa mediamente nel 10-15% delle gravidanze gemellari monocoriali biamniotiche, come quella della ballerina, e può portare alla morte di uno o entrambi i feti.

News "Abbiamo iniziato l'anno con una visita": Veronica Peparini e Andreas Muller sulla gravidanza delicata La coreografa e il ballerino hanno aggiornato i loro follower su come procede la gravidanza gemellare monocoriale biamniotica.

“Avevo l’ansia di perdere una delle due bambine”, aveva detto Peparini, ospite a Verissimo, spiegando poi che l’emergenza fosse rientrata: “La situazione si è quasi normalizzata. L’ultima visita è andata bene: siamo positivi”.

I due, insieme dal 2019, avevano annunciato la gravidanza proprio al programma di Silvia Toffanin: “Sono incinta di due gemelle a 52 anni, questo è un dono!”, aveva detto la ballerina, già madre di Daniele e Olivia, avuti dal coreografo Fabrizio Prolli. Per Andreas Muller, invece, le due gemelle saranno le primogenite.